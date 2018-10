A.S. Lucchese



Moriconi convocato dalla commissione? "Ho un altro impegno e nessuno me lo ha chiesto"

martedì, 23 ottobre 2018, 23:55

di aldo grandi

Arnaldo Moriconi non ci sta. Appena uscito dall'ospedale S. Luca per un delicato intervento alla vista, il numero uno rossonero ha saputo della convocazione indetta dal consigliere Leonardo Dinelli per affrontare le problematiche rossonere. Peccato, però, che lunedì prossimo, giorno di convocazione fissato di sua iniziativa da Dinelli, Moriconi abbia già un appuntamento per la sua azienda.

"Nessuno mi ha avvertito - spiega il patron rossonero - Anche perché è da giovedì che sono in giro per ospedali e proprio oggi pomeriggio sono stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a un occhio. Nessuno, quindi, ha potuto avvertirmi di questa commissione che, tra l'altro, ho voluto io fortemente ma che almeno prima di fissare la data mi si chieda se sono disponibile. Io sono invitato? Bene allora scelgo io dove, quando e come, no che devo apprendere della convocazione dai giornali".