"Negli ultimi giorni usciti articoli confusionari, imprecisi, a volte del tutto inesatti"

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 24 ottobre 2018, 22:29

Torna a giocare a Lucca dopo diversi anni a Pisa. Irene Panepinto ala sinistra della Libertas Femminile è pronta a rimettersi nuovamente in gioco

martedì, 23 ottobre 2018, 23:55

Rischia di trasformarsi in una farsa la commissione ad hoc convocata per affrontare le problematiche della Lucchese Libertas 1905. Dopo il primo appuntamento andato a vuoto, Moriconi dichiara di non essere stato nemmeno invitato per il secondo

martedì, 23 ottobre 2018, 15:37

Sarà la volta buona? Il presidente della commissione consiliare speciale per i rapporti fra il comune di Lucca e la Lucchese, Leonardo Dinelli (PD), ha convocato per lunedì 29 ottobre una nuova seduta, con all'ordine del giorno l'incontro con i rappresentanti della società di calcio, l'amministratore unico Carlo Bini e...

lunedì, 22 ottobre 2018, 11:52

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Juventus U23, in programma domenica 28 ottobre alle ore 16,30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca, è attiva sul circuito Go2

domenica, 21 ottobre 2018, 20:04

Week-end ricco di successi per il settore giovanile maschile della Lucchese. Gli Allievi Nazionali di Vito Graziani hanno battuto all’Acquedotto l’Olbia per 2 a 1

domenica, 21 ottobre 2018, 19:33

La Libertas Femminile torna a casa con una sconfitta dalla prima trasferta del campionato di Serie C Nazionale contro il Bologna. Nella citta felsinea le ragazze di Elena Bruno subiscono tre reti dalla formazione di Lanfranchi