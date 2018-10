A.S. Lucchese



Pareggio esterno per la Berretti contro l’Olbia

sabato, 20 ottobre 2018, 18:41

La Berretti torna a casa con un punto dalla difficile e complicata trasferta contro l’Olbia. La formazione di mister Marco Vaninini domina per gran parte del match, ma alla fine è costretta soltanto a portare a casa un punto comunque prezioso.

Partono subito bene i rossoneri che con Aiufiero davvero in grande giornata mettono in affanno la retroguardia di casa, costringendo Piga a diversi interventi miracolosi. Il vantaggio per la Lucchese arriva al 40’. Rossi viene atterrato in area da un difensore sardo e l’arbitro senza indugiare indica subito il dischetto del rigore. Dagli undici metri si presenta Aufiero che non sbaglia bersaglio, spiazzando l’estremo difensore dell’Olbia. Si va così negli spogliatoi con la truppa rossonera meritatamente in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa si gettano subito in avanti alla ricerca del pareggio, ma Tonarelli e la difesa rossonera chiudono beni gli spazi e riescono a gestire le incursioni avversarie. Al 30’ arriva purtroppo il pareggio, grazie al bel gol messo a segno da Cannar, che si insacca nel sette della porta difesa da Tonarelli, che non può far niente per evitare la rete. La Lucchese cerca di ripartire e riesce nuovamente a creare diversi pericolosi nell’area di rigore sarda, ma la palla non ne vuol sapere di entrare e alla fine il match finisce in parità. Un peccato davvero per quello che i rossoneri hanno fatto vedere e per le occasioni create. La Berretti tornerà di nuovo in campo sabato all’Acquedotto nel match casalingo contro l’Arezzo.

1 - 1

OLBIA: Piga, Pittora, Callieri, Corda, Saidda, Vitiello, Mura, Menigari, Cannas, Melis, De Marcus. All. Testoni.

LUCCHESE: Tonarelli, Muratore (80’ Merlino), Nieri, Menapace, Della Morte (60’ Zocco), Isola, Fazzi, Feraro, Aufiero, Rossi (80’ Guzzo), Sturba (60’ Cipriani). All. Vannini.

Marcatori: 40’ (rig.) Aufiero, 75’ Cannas.