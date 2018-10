A.S. Lucchese



Rinviata la gara della Berretti conto la Virtus Entella

venerdì, 12 ottobre 2018, 15:42

Rinviata la gara della Berretti, che doveva affrontare sabato, al campo dell’Acquedotto la Virtus Entella. Scenderanno regolarmente in campo tutte le altre formazioni. Sabato alle 16,45 all’Acquedotto scenderanno in campo gli Allievi Provinciali contro l’Olmi. Gli Allievi Nazionali di Vito Graziani, invece, giocheranno in trasferta domenica alle 17,30 a Siena, contro i pari grado bianconeri. Match contro la Robur Siena anche per i Giovanissimi Nazionali di mister Michele Amaducci che invece saranno di scena sempre domenica alle 14,30. Inizia il campionato anche dei Giovanissimi Regionali Professionisti di Maurizio Gherardini che domenica alle 11,15 debutteranno a Pisa. Prima gara anche per gli Esordienti Regionali Professionisti che in casa all’Acquedotto domenica mattina alle 10,00 affronteranno la Fiorentina. Gara interna anche per gli Esordienti 2008 primo anno che sempre all’Acquedotto riceveranno la visita del Castelnuovo domenica alle 16,30.

“Sarà un weekend con tanti appuntamenti importanti – ha commentato il responsabile Maurizio Gherardini – avremmo tutte le squadre impegnate, ad eccezione della Berretti, che non giocherà contro la Virtus Entella. Un vero peccato perché si rischia di falsare questo campionato, come del resto anche quello di Serie C. I nostri ragazzi sono tutti motivati e pronti a mettersi in gioco. Abbiamo fatto dei buoni allenamenti e sono sicuro che ci regaleranno delle belle soddisfazioni. Per noi prima di tutto viene il divertimento e la voglia di stare insieme. Il nostro obbiettivo è quello di dare dei valori ai nostri ragazzi, ma anche farli divertire”.