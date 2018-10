A.S. Lucchese



Ripresa fatale alla Lucchese che esce dalla Coppa Italia

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:34

di michele masotti

2-1

Imolese (4-3-2-1): Zommers, Sereni (57’ Sciacca), Bensaja, Checchi, Tissone (70’ Boccardi), Valentini (63’ Saber), Giannini, Zucchetti, Giovinco, Rinaldi (57’ Belcastro) e Mosti (70’ Rossetti) A disposizione: De Gori, Rossi, Lanini, Garattoni, Boccardi, Gargiulo, Carraro e Carini Allenatore: Alessio Dionisi

Lucchese (4-3-1-2): Aiolfi, Palumbo (81’ Muratore), De Vito, Palmese (81’ Isola) e Santovito (86’ Nieri); Cardore, Strechie e Bernardini; Zanini (57’ Castagna); Jovanovic (81’ Aufiero) e Isufaj A disposizione: Bacci, Greselin, Sorrentino e Gabbia Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Niccolò Marini di Trieste (Assistenti Trasciatti e Camilli di Foligno)

Marcatore: 32’ Jovanovic, 69’ e 76’Giovinco su rigore

Note: Calci d’angolo 5-2. Recupero 1’ e 5’

Si ferma ai sedicesimi di finale, per mano dell’Imolese, l’avventura della Lucchese nella Coppa Italia di Serie C 2018/2019. A passare il turno, come merito va detto, è stato il team che ha puntato di più su questa manifestazione; l’ingresso in campo nella ripresa dei vari Belcastro, Sciacca e Saber, uniti ad un Giuseppe Giovinco in stato di grazia nella ripresa, ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei rossoblù. In casa rossonera la nota più lieta è rappresentata dalla prova sciorinata da Ivan Jovanovic. Oltre al gol l’attaccante classe 1991 è stato protagonista di alcuni buoni spunti, candidandosi ad essere un’importante freccia nella faretra offensiva a disposizione di Favarin.

In una giornata segnata dalla pesante penalizzazione, -11 e tanti ringraziamenti all’ormai famigerata gestione Grassini, la Lucchese prova a concentrarsi sul campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In quel di Imola, come da previsione, mister Favarin ricorre ad un ampio turnover e lascia in tribuna tanti titolari, tra cui Lombardo, Provenzano, De Feo, Falcone, Martinelli, Mauri e Favale, per far tirare loro il fiato in vista del tour de force che attenderà la Pantera nel mese di novembre. Spazio, dunque, ad un undici inedito. Lo schema è il solito 4-3-3: in porta si rivede l’eroe di Coppa Aiolfi, come terzini spazio a Santovito e Palumbo mentre la coppia di marcatori è formata da De Vito e Palmese. Le chiavi della manovra rossonera sono custodite da Strechie, desideroso di mettersi nuovamente in mostra e recuperare terreno nelle gerarchie di Favarin. Gara utile per due terzi del tridente offensivo, ossia Jovanovic e Zanini, per fare minutaggio e avvicinarsi alla condizione ottimale.

Completamente cambiata rispetto al pareggio in campionato contro la Vis Pesaro anche l’Imolese, ripescata ad inizio agosto e che si sta comportando egregiamente nel girone B.

Al 7’ una lunghissima rimessa di Sereni lancia in profondità Giovinco che chiama alla grande respinta con i piedi Aiolfi. Arrembante l’avvio degli emiliani che ci provano tre minuti più tardi con un sinistro di Bensaja che finisce sul fondo. Partita che si dipana su dei ritmi blandi. Rossoneri accompagnati in questa trasferta infrasettimanale da un ventina di tifosi. La Pantera graffia letalmente i locali al 32’. Pregevole traversone di Cardore, capitano di giornata, per la puntuale inzuccata sul secondo palo di Ivan Jovanovic. Primo gol in maglia rossonera per il centravanti croato.

Come avvenuto nel primo tempo, l’avvio di frazione è favorevole all’Imolese che colpisce un palo con Giovinco. Al 57’ finisce la prima da titolare di Zanini, sostituito da Castagna. Dionisi ne approfitta per inserire i titolari Sciacca e Belcastro per Sereni e il classe 2000 Rinaldi. Padroni di casa che sprecano una clamorosa occasione centoventi secondi più tardi. Serpentina in area rossonera di Giannini e cross basso per Valentini che dal limite dell’area piccola mette fuori.

La pressione dei rossoblù viene premiata al 68’ quando un’ingenua scivolata di Strechie atterra Saber. Mancata esperienza del classe 2000 o astuzia del centrocampista ex Carpi? Dagli undici metri si presenta il fratello d’arte Giovinco che spiazza Aiolfi.

Il classe 1991 ribalta il risultato sei minuti dopo con una precisa conclusione da fuori che sorprende Aiolfi. 2-1 per l’Imolese a poco di dieci minuti dalla fine. Ci prova subito Jovanovic a ristabilire la parità con un potente tiro dai 25 metri che sfiora il palo. È l’ultima giocata dell’attaccante croato che lascia il posto al baby Aufiero. Favarin concede dei minuti anche agli elementi della Berretti come Nieri, Muratore e Isola. Al 88’ il diagonale di Isufaj si spegne sul fondo.

Eliminazione dalla Coppa Italia che non lascerà particolari strascichi tra i rossoneri: il vero obiettivo rimane la salvezza e domenica sera la sfida del “Garilli” contro la Pro Piacenza, che ha revocato la minaccia di sciopero ma resta in piedi la messa in mora del club di proprietà del gruppo Seleco, mette in palio punti pesanti per una Lucchese chiamata a ricostruire la sua classifica.