Sconfitta immeritata per la Libertas Femminile

domenica, 21 ottobre 2018, 20:04

Week-end ricco di successi per il settore giovanile maschile della Lucchese. Gli Allievi Nazionali di Vito Graziani hanno battuto all’Acquedotto l’Olbia per 2 a 1

sabato, 20 ottobre 2018, 18:41

La Berretti torna a casa con un punto dalla difficile e complicata trasferta contro l’Olbia. La formazione di mister Marco Vaninini domina per gran parte del match, ma alla fine è costretta soltanto a portare a casa un punto comunque prezioso

venerdì, 19 ottobre 2018, 21:37

Dopo la straripante vittoria interna contro l’Arzachena, la Lucchese registra un’ottima notizia relativa alla fideiussione, targata Finworld, che una delibera del commissario Figc Fabbricini imponeva di sostituire entro metà settembre

venerdì, 19 ottobre 2018, 15:07

Seconda giornata di campionato per la squadra della Serie C Nazionale della Libertas Femminile, che domenica alle 14,30 andrà a fare visita al Bologna sul campo sportivo di Cavina della città felsinea. Le rossonere di Elena Bruno sono alla ricerca del primo successo della stagione e durante la settimana hanno...

venerdì, 19 ottobre 2018, 15:06

Dopo lo stop forzato della scorsa settimana per il rinvio della gara contro l’Entella, la formazione Berretti dell’As Lucchese torna nuovamente in campo e lo fa sabato pomeriggio alle 15 in terra sarda contro l’Olbia. Un importante per i ragazzi di mister Marco Vannini che vanno alla ricerca del successo

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:49

L’euforia regna sovrana, ovviamente in casa Lucchese, per il post partita della larga vittoria contro l’Arzachena. Particolarmente bella e significativa l’abbraccio che si sono tributati i rossoneri e la Curva Ovest, come sempre al fianco della Pantera