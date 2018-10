A.S. Lucchese



Sconfitta interna per la Berretti contro l’Arezzo

sabato, 27 ottobre 2018, 19:19

Sconfitta interna per la Berretti della Lucchese, che esce battuta dal match dell’Acquedotto contro l’Arezzo per 3 a 0. I rossoneri di mister Marco Vannini giocano una buona gara, ma non basta giocare una delle migliori gare della stagione per evitare questa pesante battuta d’arresto. Gli ospiti passano in vantaggio al 28’ con Caselli, che è molto bravo a sfruttare un cross di Fontana. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo sempre con Caselli, autore di una doppietta, che questa volta di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è bravo a sorprendere tutti e ad insaccare alle spalle di Scatena. Si va al riposo con la Lucchese sotto di due gol. Nella ripresa entrano subito Merlino e Sturba, rispettivamente al posto di Muratore e Rossi. I rossoneri cercano subito di accorciare le distanze e si riversano in avanti, creando diverse occasioni da gol, non sfruttate a dovere. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva il terzo gol dell’Arezzo, che è una vera e propria doccia fredda. Cross dell’incontenibile Caselli, malinteso tra Scatena e Merlino che nello “spazzare” via mette la palla calcia nella propria porta. Si chiude così una gara per gran parte dominata dai rossoneri, ma che alla fine ha visto gli amaranto aretini portare a casa i tre punti. La Berretti sabato prossima osserverà il proprio turno di riposo in campionato.

“La gara – ha commentato mister Marco Vannini – è stata decisa da tre episodi che ci hanno condannato. Un vero peccato perché avevamo preparato bene questo confronto. Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni di queste prime giornate. I ragazzi soprattutto nel secondo tempo hanno giocato molto bene e siamo riusciti a creare tre – quattro occasioni dal gol che non siamo stati bravi a sfruttare nel migliore dei modi. Rimaniamo con l’amaro in bocca per un passivo così pesante che non meritavamo”.

Lucchese – Arezzo 0 - 3

LUCCHESE: Scatena, Muratore (1’ st Merlino), Nieri, Menapace, Della Morte, Isola, Bachini, Ferraro (25’ Zocco), Aufiero (30’ st Iardella), Rossi (1’ st Sturba), Fazzi (25’ Guzzo). All. Vannini.

AREZZO: Ubirti, Ruscetta, Artini, Verdelli, Nieri, Cecci, Sussi, Minocci, Caselli, Finocchi, Fontana. All. Longo.

Arbitro: Tesi di Pistoia.

Marcatori: 28’ pt e 45’ pt Caselli, 78’ (aut.) Merlino.