A.S. Lucchese



Settore giovanile Lucchese: Berretti in casa contro l’Arezzo. Fermo il campionato di Serie C Femmninile

sabato, 27 ottobre 2018, 00:01

La prima formazione del settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese che scenderà in campo sarà la Berretti di mister Marco Vannini, che affronterà sabato pomeriggio alle 15 all’Acquedotto l’Arezzo.

Per le donne ci sarà il debutto in campionato della Juniores Femminile, che sul terreno di Massa Macinaia se la vedrà contro il Grifo Perugia. Gare importanti anche per gli Esordienti Provinciali maschili, che alle 17 giocheranno sul campo dell’Academy Porcari e per dei Primi Calci Femminili che saranno di scena a San Filippo contro l’ AcademyTau, il Luccasette e il San Filippo.

Domenica alle 10 all’Acquedotto i Giovanissimi Professionisti B giocheranno contro l’Empoli, mentre alle 11,30 gli Allievi Provinciali sempre all’Acquedotto affronteranno i Giovani Rossoneri. Match pomeridiano alle 16,30 per i Giovanissimi RegionaliProfessionisti che sul campo Frascari di Pistoia affronteranno la Pistoiese.

Per le donne alle 10,30 le Pulcine all’impianto de El Nino le Pulcine affronteranno il Tau Calcio Altopascio. Riprende anche il campionato delle Giovanissime, che saranno alle 10,30 in trasferta a Prato. Campionati fermi per la prima squadra femminile che disputa il campionato di Serie C, e per gli Allievi e Giovanissimi Nazionali.

“Ancora una volta – ha commentato il direttore generale rossonero Elena Bruno – avremo una settimana densa di appuntamenti e di match importanti. Riposeremo con la Serie C femminile e con gli Allievi e Giovanissimi Nazionali. Come sempre cercheremo di dare il massimo in ogni gara, ma il nostro obbiettivo è anche quello di far divertire i nostri ragazzi e di dargli i giusti valori di un calcio pulito”.