A.S. Lucchese



Sinfonia rossonera al Porta Elisa: Arzachena travolta dalla Pantera

giovedì, 18 ottobre 2018, 20:59

di michele masotti

4-0

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Gabbia, Martinelli e Santovito (76’ Palumbo); Provenzano, Mauri e Greselin (76’ Strechie); De Feo (84’ Isufaj), Sorrentino (65’ Jovanovic) e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Cardore, Bernardini, Palmese, De Vito, Nieri, Bacci e Zanini Allenatore: Giancarlo Favarin

Arzachena (4-3-1-2): Pini, Trillò, La Rosa, Baldan e Arboleda; Pandolfi (68’ Manca), Casini e Taufer (81’ Cortinti); Loi (38’ Ruzzittu); Sanna (81’ Onofri) e Gatto (68’ Bruni) A disposizione: Ruzittu, Carta, Casula, Porcheddu e Busatto Allenatore: Mauro Giorico

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo (Assistenti Della Croce di Rimini e Giorgi di Legnano)

Marcatore: 16’ Bortolussi, 48’ Provenzano, 58’ De Feo e 90’ Lombardo

Note: Calci d’angolo 8-6. Ammoniti Gatto, Mauri, Casini, La Rosa e Santovito. Recupero 1’

Una Lucchese bella di notte asfalta l’Arzachena, 4-0 il finale, nel posticipo serale della settima giornata. Impeccabile la prova dei ragazzi di Favarin, superiori sia sul piano del manovra che su quello fisico nei confronti di una compagine che veniva da un giorno in più di riposo (i sardi avevano giocato domenica nda) e dal successo contro la Juventus Under 23. I rossoneri salgono, in attesa della penalità e dei numerosi recuperi che coinvolgono tante altre compagini, a 10 punti in classifica balzando al quinto posto in coabitazione con Pro Piacenza e proprio il club piemontese. Non c’era maniera migliore per arrivare al turno di riposo di domenica: la Pantera potrà così tirare il fiato in attesa di un intasato mese di novembre.

I 95’ del Porta Elisa sono stati un autentico monologo di marca rossonera. Per la seconda volta in stagione i ragazzi di Favarin hanno mantenuto inviolata la propria porta con Falcone spettatore non pagante. La palma del migliore in campo a Bortolussi: oltre al gol e l’assist per la rete di De Feo, il capitano rossonero ha dato l’ennesima prova di un’ottima condizione fisica, con grande predisposizione ad aiutare anche i centrocampisti. Una menzione d’onore la merita anche il terzetto che compone la mediana rossonera.

Favarin torna al 4-3-3, chiaro segnale di una formazione che dovrà aggredire gli avversari sin dal calcio d’inizio per ottenere il primo successo stagionale tra le mura amiche. Il neo arrivato Zanini parte dalla panchina; al posto dello squalificato Favale fa il debutto tra i professionisti del classe 1999 Santovito. Ancora una volta Mauri viene preferito a Strechie in mediana. Davanti spazio al tridente Bortolussi- Sorrentino- De Feo.

Priva di quattro titolari, tra cui il capitano Bonacquisti e lo stopper Moi, l’Arzachena prosegue sulla strada del 4-3-1-2. L’unico cambiamento consiste nell’inserimento di Loi come trequartista e il conseguente spostamento davanti alla difesa di Casini. In porta mister Giorico sceglie di dare nuovamente fiducia a Pini, prelevato con la formula del prestito dalla Viterbese.

Al 2’ Lombardo cerca il “gol olimpico” direttamente dalla bandierina ma Pini alza sopra la traversa con i pugni. Sessanta secondi più tardi manovra insistita dei locali (questa sera in maglia bianca nda) sventata dalla precisa diagonale difensiva di Arboleda che spazza via il pericoloso cross basso di De Feo. Pantera che continua a fare la partita, trainata da un Greselin particolarmente ispirato. Sempre dai corner arrivano i maggiori pericoli per la difesa sarda. Al minuto numero quindici, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Bortolussi si vede respingere con i piedi una conclusione ravvicinata da Pini. Il capitano della Pantera si riscatta nemmeno un minuto dopo, depositando in rete di testa un delizioso traversone di De Feo. Terzo centro in campionato per l’attaccante classe 1996.

Il grande avvio della Lucchese viene ulteriormente certificato dalla traversa colpita, sempre da corner, da Lombardo. L’Arzachena si affaccia per la prima volta dalle parti di Falcone al 22’ con rasoterra di Casini che sfiora il palo. Al 32’ errore arbitrale che non sanziona con il rosso, ma solo con l’ammonizione, la gomitata di Gatto a Provenzano. Giorico prova a dare una scossa alla squadra, sostituendo uno spento Loi con Ruzzittu che si posiziona accanto al centravanti Sanna. Ad agire da fantasista adesso è Gatto.

Ripresa che si apre con il solito spartito dei primi quarantacinque minuti. Già al 2’ la Lucchese va vicina al raddoppio con una rovesciata, da distanza ravvicinata, di De Feo che Pini salva con un uscita disperata. Non può nulla, invece, il portiere classe 1997 sul preciso sinistro dal limite dell’area scoccato da Alessandro Provenzano. La cooperativa del gol rossonera si arricchisce, così, di un nuovo membro. Il centrocampista classe 1991 è il settimo elemento della Pantera che va in rete. La squadra di Favarin capisce che è il momento di chiudere i conti contro un avversario alle corde. Il tris è la logica conseguenza. Ubriacante discesa sulla sinistra di Bortolussi che semina Trillò, servizio al centro per l’accorrente De Feo che sottomisura non fallisce. Sipario calato sulla gara con più di mezzora di anticipo.

Il tecnico rossonero inaugura il valzer delle sostituzioni lanciando in campo il rientrante Ivan Jovanovic. In seguito c’è spazio anche per Strechie, Isufaj e Palumbo al posto degli applauditi Greselin, De Feo e Santovito.

Al 89’ rigore per la Lucchese per il tocco di mano di La Rosa. Dagli undici metri si presenta Lombardo che firma il poker nonostante Pini fosse riuscito a toccare la sfera.

Come detto in precedenza, i rossoneri scenderanno in campo domenica 28 ottobre, sempre davanti al pubblico amico, contro la Juventus Under 23.



Foto di Antonio Clerici