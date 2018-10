A.S. Lucchese



Match vivace al Porta Elisa: Kastanos accorcia le distanze

domenica, 28 ottobre 2018, 17:04

di michele masotti

2 - 1

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Martinelli, Gabbia, Favale; Greselin, Mauri e Provenzano; De Feo, Sorrentino e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Cardore, Bernardini, Santovito, Jovanvovic, Palmese, De Vito, Strechie, Isufaj, Bacci e Zanini Allenatore: Giancarlo Favarin

Juventus U23 (3-5-2): Del Favero, Andersson, Coccolo e Del Prete; Beruatto, Toure, Emanuello, Zanimacchia e Kastanos; Olivieri e Pereira A disposizione: Busti, Nocchi, Zappa, Muratore, Bunino, Mavididi, Alcibiade, Di Pardo, Morelli, Pozzebon, Kameraj e Capellini Allenatore: Mauro Zironelli

Arbitro: Mario Vigile di Cosenza (Assistenti Magri di Imperia e Ceolin di Treviso)

Marcatore: 25’ e 31’ De Feo, 39’ Kastanos

Note: Ammonito Andersson. Calci d’angolo 1-6. Recupero 1’

Dopo lo stop forzato di sette giorni fa, la Virtus Entella è una delle sei formazioni ancora sospese nel limbo tra C e B, la Lucchese torna in campo per l’inedita sfida contro la Juventus U23. Favarin sceglie il 4-3-3 e conferma dieci undicesimi della formazione che ha strapazzato l’Arzachena nell’ottava giornata. Novità rappresentata da Giulio Favale, che ha scontato il turno di squalifica e riprende il suo posto di competenza sulla corsia mancina. Panchina, invece, per Zanini e Jovanovic. Zironelli, dal canto suo, mischia le carte in tavola proponendo un 3-5-2 e con diversi cambi rispetto alle ultime uscite. Alcibiade viene recuperato in extremis e si accomoda in panchina, mediana rinfoltita dalla presenza di Toure, Emanuello e Kastanos. Il trequartista Pereira, miglior marcatore dei suoi con cinque centri, viene spostato in attacco dove fa coppia con Olivieri.

Presenti in tribuna Marco Landucci, lucchese doc e vice allenatore della prima squadra bianconera, e Attilio Lombardo, ex grande calciatore di Lazio e Sampdoria e padre del rossonero Mattia.

Al 3’ primo squillo di marca piemontese con il diagonale da fuori di Pereira che viene respinto lateralmente da Falcone. Replica della Pantera che non si fa attendere e porta la firma di Bortolussi con un rasoterra disinnescato da Del Favero. Al minuto numero tredici Kastanos non sfrutta un rimpallo e spara alto da una posizione invitante. Gara che scorre lungo i binari dell’equilibrio, con una Juventus U23 più manovriera e una Lucchese pronta a ripartire. I rossoneri al 22’ sfiorano il gol con un bel contropiede orchestrato da Lombardo, traversone di Sorrentino per l’inserimento di Greselin: pallone di poco a lato.

Rete di marca locale che arriva tre giri di orologio più tardi. Lombardo è intelligente nel battere rapidamente una rimessa laterale cogliendo impreparata la difesa juventina. Strada libera per De Feo che infila Del Favero con una delicata conclusione a rientrare. La seconda punta campana è particolarmente ispirata e concede il bis al 31’. Greselin sfonda sulla corsia mancina, tocco per dentro l’area per De Feo che esplode un sinistro atomico che incenerisce il portiere ospite. La squadra di Zironelli non demorde e accorcia le distanze con un tiro di Kastanos, deviato da un rossonero, che supera Falcone sugli sviluppi di un corner.

Prima dell’intervallo lo scatenato De Feo va vicino alla tripletta con un diagonale mancino dopo su servizio di Bortolussi. Ancora più colossale è la chance sciupata nell’unico minuto di recupero dalla Pantera. Provenzano libera Sorrentino davanti a Del Favero che respinge con i piedi il tentativo della punta romana per poi venire graziato da Greselin. Il centrocampista ex Giana Erminio mette fuori il successivo tap-in.