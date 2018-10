A.S. Lucchese



Tante vittorie per il settore giovanile maschile della Lucchese

domenica, 21 ottobre 2018, 20:04

Week-end ricco di successi per il settore giovanile maschile della Lucchese. Gli Allievi Nazionali di Vito Graziani hanno battuto all’Acquedotto l’Olbia per 2 a 1.

Per i rossoneri schierati con Mazzotta, Bertonelli, Pardini, Del Rosso, Del Dotto, Romiti, Pieretti, Bertipagani, Maggi, Spatola, Dal Poggetto, sono andati a segno Dal Poggetto e Maggi. Pareggio per 1 a 1 invece per i Giovanissimi Nazionali sempre in casa con l’Olbia.

I ragazzi di Michele Amaducci hanno dominato tutta la gara e sono andati in vantaggio con Valdrighi di testa, in pieno recupero il pareggio dei sardi. Questi gli undici che sono scesi in campo: Labozzetta, Pantaleoni, Bernardeschi, Santelli, Buchignani, Valdrighi, Bianchi, Rossi, Vaselli, Mauro, Tomei.

Successo invece per gli Allievi Provinciali che grazie ad una doppietta di Del Gaudio battono in trasferta il Larciano. Michele Bruno ha scelto dal primo minuto Toselli, Fenili, Cavani, Rosso, Petrini, Velani, Gradi, Andreini, Del Gaudio, De Iorio, Cantini.

Largo successo anche per i Giovanissimi Regionali Professionisti di Maurizio Gherardini, che hanno battuto in casa per 5 a 1 l’Arezzo. Sono andati a segno Innocenti, Cavicchi, Davide Becucci e Tommaso Becucci autore di una doppietta. Gherardini ha dato fiducia a questi undici: Limentra, Bucciantini, Limberti, Muratore, Innocenti, Tatini, Rus, D. Becucci, Cavicchi, L. Becucci, Bartolini.

Pareggio invece per 2 a 2 per gli Esordienti Professionisti contro la Pistoiese.

Chiudono il quadro gli Esordienti Provinciali B che affrontavano in trasferta l’Atletico Lucca, hanno perso per 2 a 0 il primo tempo, e si sono però aggiudicati il secondo e terzo tempo rispettivamente per 1-0 a 2-0. Maurizio Bonelli ha fatto scendere dal primo minuto questi ragazzi: Mugnaini, Mazzotta, Di Sessa, Calamai, Mema, Barbieri, Poltri, Rossi, Lazzaretti, Degl’Innocenti, Colzi.