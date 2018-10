A.S. Lucchese



Trasferta a Bologna per la prima squadra della Libertas Femminile

venerdì, 19 ottobre 2018, 15:07

Seconda giornata di campionato per la squadra della Serie C Nazionale della Libertas Femminile, che domenica alle 14,30 andrà a fare visita al Bologna sul campo sportivo di Cavina della città felsinea. Le rossonere di Elena Bruno sono alla ricerca del primo successo della stagione e durante la settimana hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo importante appuntamento. Ancora ferma la formazione Juniores, che debutterà domenica prossima in casa contro il Grifo Perugia. Anche le Giovanissime di mister Filippo Del Carlo, osserveranno un turno di riposo e giocheranno la prossima settimana in trasferta a Prato. Saranno regolarmente in campo le Pulcine che sabato alle 16,30 se la vedranno al vecchio comunale di Castelnuovo contro la formazione gialloblù. Domenica invece alle 11,15 seconda gara per le piccolissime dei Primi Calci che giocheranno a San Concordio sul campo del Luccasette.

“Siamo tutte pronte – ha commentato Elena Bruno – per affrontare questi importanti appuntamenti. Cercheremo come sempre di dare il massimo e sono certa che le ragazze cercheranno di fare delle buone prestazioni. Per noi l’importante è costruire un progetto a lungo termine, cercando di creare gruppi affiatati, che crescano gara dopo gara. Scenderemo in campo per vincere, ma anche per provare vari soluzioni tattiche”.