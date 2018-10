Week-end denso di appuntamenti per il settore giovanile maschile dell’As Lucchese

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 19 ottobre 2018, 15:07

Seconda giornata di campionato per la squadra della Serie C Nazionale della Libertas Femminile, che domenica alle 14,30 andrà a fare visita al Bologna sul campo sportivo di Cavina della città felsinea. Le rossonere di Elena Bruno sono alla ricerca del primo successo della stagione e durante la settimana hanno...

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:49

L’euforia regna sovrana, ovviamente in casa Lucchese, per il post partita della larga vittoria contro l’Arzachena. Particolarmente bella e significativa l’abbraccio che si sono tributati i rossoneri e la Curva Ovest, come sempre al fianco della Pantera

giovedì, 18 ottobre 2018, 20:59

Una Lucchese bella di notte asfalta l’Arzachena, 4-0 il finale, nel posticipo serale della settima giornata. Impeccabile la prova dei ragazzi di Favarin

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:24

Archiviata la delusione per il pareggio subito a recupero quasi scaduto in casa del Gozzano, Giancarlo Favarin guarda al match contro l’Arzachena, valido per il settimo turno di campionato, per rompere il tabù Porta Elisa, fino ad ora “inespugnato” dalla Lucchese

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:00

Ad anticipare la consueta conferenza stampa pre partita da parte di Favarin, c’è stata la presentazione di un nuovo calciatore della Lucchese. Si tratta dell’esterno, con il vizio del gol, Matteo Zanini, classe 1994 che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze e tre reti con il Catanzaro.

martedì, 16 ottobre 2018, 23:51

Altro giro, altra corsa. La Serie C 2018-2019 non conosce sosta e giovedì sera alle 20.30, sotto i riflettori delle telecamere di Rai Sport, la Lucchese riceverà la visita dei sardi dell’Arzachena, compagine reduce da due successi di fila, entrambi per 1-0, e che ha un punto in meno della...