A.S. Lucchese



Alberto Casella riconfermato a capo degli osservatori del settore giovanile rossonero

martedì, 13 novembre 2018, 17:56

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima riunione alla presenza del direttore generale del settore giovanile Elena Bruno, del responsabile Maurizio Gherardini e dei vari osservatori capeggiati da Alberto Casella. Un incontro molto importante perché da parte della società rossonera c’era la voglia di completare definitivamente tutto il settore giovanile. Responsabile di tutti gli osservatori sarà il riconfermato Casella, figura storiCa rossonera per aver portato alla Lucchese tanti ragazzi che hanno poi raggiunto società professionistiche molto importanti, a lui l’arduo compito di occuparsi di tutta la Toscana. Casella in questo importante e difficile impegno sarà affiancato da Pietro Pieruccini che farà la zona di Lucca, Media Valle e Garfagnana, Giuseppe Bastianelli che seguirà la Versilia e Massa, Gianni Costa con Pisa e Livorno, Salvatore D’Amico Pistoia e Prato e Giuseppe Mazzotta Prato e Pistoia.

“Ringrazio la società – ha commentato Casella – per la fiducia che ancora una volta ha riposto in me. L’impegno sarà tanto, ma la passione e le professionalità di tutti farà si che riusciremo nuovamente a costruire un buon settore giovanile per ben figurare e ritornare un fiore all’occhiello come lo eravamo un tempo”.