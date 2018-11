A.S. Lucchese



Altra corsa, altro derby. Favarin: “Domenica sarà fondamentale l’approccio al match”

venerdì, 16 novembre 2018, 14:04

di michele masotti

Al Porta Elisa è nuovamente tempo della conferenza stampa di Giancarlo Favarin. Il tecnico pisano ha presentato il derby, il quinto sulla strada della Lucchese, contro una Robur Siena partita con il freno a mano tirato in questo primo scampolo di stagione. I bianconeri, comunque, sono una compagine di rango: servirà una grande Pantera per riprendere quel convincente cammino interrotto dal k.o. interno contro il Pisa.

“Voglio riconfermare che la partita contro i nerazzurri è stata persa per un episodio.”- è il pensiero di Favarin- “Nell’analisi settimanale del match ho onestamente trovato poco da imputare ai miei ragazzi. Solo continuando a giocare e a crederci possiamo venire fuori da una situazione di classifica complicata.” Soffermandosi sui prossimi avversari, il condottiero rossonero ha speso parole importanti. “Il Siena è una squadra di ottimo livello che non ha la classifica giusta per il valore della rosa e per quanto mostrato nei suoi otto match.” – ha dichiarato Favarin- “In attacco e a centrocampo hanno elementi di qualità che possono metterci in difficoltà. Dovremo stare attenti a non lasciarli spazi che potrebbero essere letali.”

La sfida numero 27 contro i senesi, calcio d’inizio alle 18.30 di domenica, sarà l’occasione per vedere l’esordio da titolare di Zanini. È lo stesso Favarin a confermarlo. “Alcuni dei nuovi, come Zanini, potrebbero partire dal primo minuto.” – ha rivelato il tecnico ex Venezia e Castelnuovo- “Non è facile per chi si inserisce a campionato in corso entrare in un gruppo e recuperare il ritmo partita. Ho tutti i giocatori a disposizione, ovviamente eccetto Gabbia che è in Under 20 e lo squalificato Martinelli. Juan Mauri e Roberto Strechie sono recuperati per domenica.”

Le due assenze dei difensori centrali titolari costringeranno Favarin a studiare delle soluzioni alternative. Si va verso il tandem De Vito- Lombardo. “Probabilmente Mattia verrà utilizzato come difensore centrale: è molto duttile tatticamente.” - ha affermato Favarin- “Davanti giocherà il classico tridente che ci dà delle garanzie sebbene contro il Pisa, anche per merito dei difensori ospiti, abbia avuto meno chance del consueto. Questa squadra può ancora crescere dal punto di vista mentale e fisico per quanto riguarda quei giocatori fino ad oggi poco impegnati. La sconfitta del Pisa può provocare un contraccolpo psicologico? Ad inizio settimana è chiaro che possa esserci un poco di scoramento per il modo in cui si è perso il derby. Da questo punto di vista sarà necessario approcciare nel migliore dei modi al cospetto di un team tosto come quello di Mignani.”

Il Siena salirà a Lucca confermando il modulo tattico adottato nei match della scorsa settimana. “Ad inizio stagione i bianconeri avevano scelto il 4-3-3 o 4-3-1-2” – ha ricordato il tecnico della Pantera- “mentre contro Pisa e Pro Vercelli sono passati con la difesa a tre. Immagino che riproporranno questo schema; contro i piemontesi la squadra di Mignani ha fornito un’ottima prova venendo puniti oltremisura.”

Giancarlo Favarin ha smentito l’opportunità di poter pescare sul mercato degli svincolati per colmare quelle lacune di organico presenti. Appuntamento rimandato alla sessione invernale del calcio mercato. “Prima di fare delle entrate ci saranno giocoforza delle uscite per sfoltire la rosa e dare l’opportunità a chi sta giocando meno di potersi esprimere altrove. Il direttore Obbedio sa bene dove bisogna intervenire. Saranno operazioni che verranno fatte tenendo sempre un occhio al bilancio. Certamente dobbiamo cercare di completare la rosa per potercela giocare fino in fondo, non pensando ad eventuali punti che ci verranno restituiti o no.”