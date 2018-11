A.S. Lucchese



Berretti a Torino e Juniores femminile a San Miniato

giovedì, 22 novembre 2018, 21:39

Un week-end rossonero con tanti appuntamenti. Tutte le formazioni del settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne scenderanno in campo con un segno distintivo per sensibilizzare tutta l’opinione pubblica su questa piaga sociale.

Iniziamo con la Berretti del neo tecnico Michele Bruno giocherà sabato alle 14,30 in trasferta al Comunale di Grugliasco dove affronterà il Torino. I ragazzi rossoneri torneranno di nuovo in campo mercoledì sempre alle 14,30 all’Acquedotto per il recupero della gara contro la Virtus Entella.

Riposano invece gli Allievi e Giovanissimi Nazionali. Match casalingo domenica alle 9,30 per gli Allievi Provinciali che affronteranno all’Acquedotto il Ponte 2000. Saranno invece in trasferta sabato alle 16 sul campo di Fossone i Giovanissimi Professionisti che se la vedranno contro la Carrarese. Gara estera anche per gli Esordienti Professionisti, che domenica alle 11 allo stadio Quarata giocheranno contro l’Arezzo.

Gli Esordienti A 9 invece saranno di scena sempre domenica sul campo dell’Aquila Sant’Anna in Via del Tiro a Segno. Per quanto riguarda le donne gara esterna anche per le Juniores che sabato alle 17 affronteranno il San Miniato di Siena. Derby esterno per le Giovanissime di mister Fillippo Del Carlo che sul campo della Banditella sabato alle 17,15 affronteranno le amaranto del Livorno.

Le Pulcine invece domenica al Nino ospiteranno alle 10,30 l’Academy Tau. Chiudono il quadro le piccolissime dei Primi Calci che parteciperanno sempre domenica questa volta però alle 11,30 al quadrangolare con Academy Tau, Folgor Marlia e Sporting San Donato.