Berretti sconfitta a Torino

sabato, 24 novembre 2018, 16:35

Gara esterna per la prima squadra Libertas Femminile che domenica pomeriggio alle 14,30 va a fare visita al Pontedera. Un derby molto importante per le rossonere che sono alla ricerca del primo successo stagionale

venerdì, 23 novembre 2018, 16:59

L'ultimo allenamento settimanale dei rossoneri, in vista della trasferta di Busto Arsizio, si terrà sabato mattina sul campo di San Giuliano Terme. E in vista della partita ecco alcune dichiarazioni rilasciate dal mister all'ufficio stampa rossonero

venerdì, 23 novembre 2018, 14:35

Una Lucchese ferita dai due k.o. consecutivi nei derby casalinghi contro Pisa e Siena vuole riprendere il suo brillante cammino, vedi i 16 punti conquistati sul campo, per riuscire a recuperare qualche posizione in classifica

giovedì, 22 novembre 2018, 21:39

Un week-end rossonero con tanti appuntamenti. Tutte le fomrazioni del settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne scenderanno in campo con un segno distintivo per sensibilizzare tutta l’opinione pubblica su questa piaga sociale

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:23

Le società Aurora Pro Patria 1919 e A.S. Lucchese Libertas comunicano modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – A.S. Lucchese Libertas 1905, valevole per la Tredicesima Giornata del Campionato di Serie C 2018-2019

mercoledì, 21 novembre 2018, 13:21

La A.S. Lucchese Libertas comunica le dimissioni dell'allenatore della Berretti Marco Vannini e del suo secondo Mirco Lauro Fascetti per motivi di lavoro. La società desidera ringraziare i due tecnici per il lavoro svolto durante questo campionato e gli formula un grande in bocca al lupo per il futuro.