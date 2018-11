A.S. Lucchese



Corpo Guardie di Città di nuovo sponsor della A.S. Lucchese Libertas 1905

venerdì, 9 novembre 2018, 09:56

La Pantera dell’istituto di vigilanza privata Corpo Guardie di Città torna ad affiancare l’associazione sportiva Lucchese Libertas 1905 ed invita i cittadini e gli imprenditori lucchesi a sottoscrivere contratti di vigilanza per le loro proprietà perché una percentuale dei ricavi che il Corpo Guardie di Città otterrà dai nuovi accordi commerciali sottoscritti con privati o aziende di Lucca, sarà destinata a sostenere la Lucchese Libertas.



In un momento come questo, caratterizzato dalla crisi della Lucchese Calcio, gli aiuti degli sponsor si rendono ancor più importanti pertanto il Corpo Guardie di Città ha ritenuto doveroso rispondere all’appello di Mario Santoro, titolare dell’azienda pubblicitaria e di comunicazione MCS che, da lucchese doc, sta cercando nuovi sponsor per sostenere la Lucchese Libertas 1905.



Lo sport è cultura e qualità della vita, come anche tesoro di valori umani, pertanto le imprese hanno il dovere di sostenere lo sport , quindi anche Corpo Guardie di Città contribuirà alla causa della Lucchese aiutando chi investe ogni giorno per far praticare sport alle nuove generazioni perché la Lucchese ha anche un settore giovanile dove ci sono tanti bambini e tanti ragazzi che sognano di diventare un calciatore professionista ed è impensabile togliergli la possibilità di sognare.



Corpo Guardie di Città sostiene lo sport dilettantistico ed il calcio professionistico dal 2002 perché dà valore e significato alla parola sponsor riprendendo la sua origine latina , dal verbo ‘spondeo’, che significa assumere un obbligo e assicurare un aiuto ; la sponsorizzazione affonda le sue radici nell'antica Roma, quando i cittadini più influenti organizzavano i giochi dei gladiatori per il popolo. La sua origine è quindi da ricollegare all'istituzione del cosiddetto munus, un "dovere", un "obbligo", una munificenza privata di fornire un servizio e un contributo alla comunità.



Per il Corpo Guardie di Città l’accordo di sponsorizzazione con la Lucchese Libertas non è solo un contratto commerciale tra due parti dove lo sponsor cerca di promuovere il proprio marchio di impresa finanziando , in questo caso , un club sportivo ma è soprattutto un sostegno economico ad un progetto socialmente utile visto che il calcio fino alla Serie C (Lega Pro) vive , meglio dire sopravvive , quasi esclusivamente grazie ai proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione.