A.S. Lucchese



Derby contro il Pisa per la Berretti e i Giovanissimi B Regionali. Giovanissime Femminili impegnate a Pontedera

venerdì, 9 novembre 2018, 14:07

Dopo il turno di riposo torna in campo la Berretti. La formazione di mister Marco Vannini giocherà sabato pomeriggio alle 14,30 a Pisa. Un derby contro i nerazzurri molto sentito che si preannuncia molto atteso da entrambe le quadre. Anche gli Esordienti Provinciali 2008 saranno di scena in trasferta alle 15 sul campo di Farneta contro l’Oltreserchio. Il sabato rossonero si chiude con le donne della formazione Juniores, che alle 15 giocheranno all’Acquedotto contro la Vigor e le Pulcine che alle 15,30 al Campo El Nino se la vedranno contro il Valle del Serchio.

Domenica giocheranno tutte le altre formazioni. Alle 9,30 per piccole rossonere che giocano nella categoria Piccoli Amici a Badia Pozzeveri, affronteranno Academy Tau, Sporting San Donato e Folgor Marlia. Impegno in trasferta alle 11 anche per i Giovanissimi Regionali Professionisti che giocheranno contro la Fiorentina. Domenica “affollata” al campo uno dell’Acquedotto, dove in poche ore si giocheranno ben quattro match. A dimostrazione del fatto che per società rossonera riuscire a far quadrare la logistica è un impegno arduo. Spesso infatti è proprio la prima squadra a farne spese, costretta a spostarsi per sostenere gli allenamenti, con un ulteriore aggravio economico per le casse societarie. I primi che scenderanno in campo alle 9,30 saranno i Giovanissimi B Regionali Professionisti che saranno impegnati nel derby contro il Pisa. Seguirà alle 11 la gara degli Allievi Provinciali Under 17 contro il Borgo a Buggiano. Alle 13 i Giovanissimi Nazionali se la vedranno la Viterbese, seguiti alle 15 dagli Allievi Nazionali che giocheranno sempre contro i laziali. Chiudono il quadro le Giovanissime di mister Filippo Del Carlo faranno visita al Nuovo Marconcini di Pontedera alle 11 alle amaranto pisane.

“Stiamo lavorando veramente bene – ha commentato il responsabile Maurizio Gherardini – nonostante i tanti sforzi che stiamo facendo per garantire una buona logistica stiamo riuscendo a fare un buon lavoro. Non sempre è facile riuscire a conciliare tutto, perché abbiamo tante squadre e gli spazi purtroppo a disposizione sono quelli che sono. Voglio ringraziare ancora una volta tutti i nostri collaboratori, perché stanno facendo un grande lavoro. Il nostro obbiettivo, come ho già detto in altre occasioni, è far crescere i nostri ragazzi sotto il punto di vista caratteriale ed umano”.