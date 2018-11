A.S. Lucchese



Derby esterno contro il Pontedera per la Libertas Femminile

sabato, 24 novembre 2018, 16:35

Gara esterna per la prima squadra Libertas Femminile che domenica pomeriggio alle 14,30 va a fare visita al Pontedera. Un derby molto importante per le rossonere che sono alla ricerca del primo successo stagionale. Successo che non è ancora arrivato nonostante le buone prestazioni fatte vedere dalle ragazze di mister Elena Bruno. Durante la settimana Giorgetti e compagne si sono allenate molto intensamente ed hanno cercato di analizzare gli errori. Sicuramente scenderanno in campo con il piglio giusto per fare una buona gara.

“Siamo ancora all’asciutto di vittorie – ha commentato il presidente Luca Pugliesi – nonostante abbiamo giocato delle ottime gare, facendo vedere delle cose eccellenti non è ancora arrivato il successo. Purtroppo abbiamo sempre pagato a caro prezzo delle disattenzioni difensive che ci hanno penalizzato fin troppo. Ho visto le ragazze motivate durante gli allenamenti e pronte a dare il massimo. Il nostro è un progetto molto importante, destinato a durare nel tempo e sono certo che questa formazione saprà far bene anche in futuro”. Intanto anche la prima squadra della Libertas Femminile, come tutto il settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese, scenderà in campo contro la violenza sulle donne indossando un simbolo ideato per la giornata. Le rossonere torneranno di nuovo in campo domenica prossima ancora in trasferta questa volta a Riccione.