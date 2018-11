A.S. Lucchese



Favarin non ci sta: “Su Isufaj era calcio di rigore. È un momento sfortunato che passerà”

domenica, 18 novembre 2018, 21:31

Il post partita di Lucchese-Siena è all’insegna dell’amarezza, del rammarico e di un pizzico di nervosismo in casa rossonera. Sul banco degli imputati finisce la direzione di gara di Clerico e il mancato rigore non concesso a Isufaj, episodio che ha scatenato una rissa tra le panchine. Giancarlo Favarin, condottiero della Pantera, non ci sta.

“Come sette giorni fa, la prima cosa che ho fatto negli spogliatoi è aver fatto i complimenti ai ragazzi.” – ha dichiarato il tecnico pisano- “La squadra, al di là della sconfitta, ha fatto una grande prova. L’unica pecca è non aver concretizzato adeguatamente le chance create. È un momento che passerà. Cercheremo di riprenderci i punti smarriti immeritatamente.”

Favarin dice la sua sull’azione incriminata che ha reso incandescente il finale di gara. “Episodio di Isufaj? Non c’è una legge nel calcio che imponga di restituire il pallone.” – ha affermato il mister rossonero- “Su Isufaj era rigore. La panchina del Siena si è riversata nella nostra zona. L’arbitro ha deciso di cacciare me e Mignani, in quanto responsabili dell’area tecnica. Speriamo che sia clemente nello stilare il rapporto per il giudice sportivo.”

“De Feo era uno dei tre rigoristi designati. Non pensavo che quest’errore potesse costarci la sconfitta.”- ha proseguito Favarin- “Per Lombardo speriamo che sia soltanto una cosa di poco conto. Zanini, comunque, ha disputato un buon match e ci potrà essere molto utile. Madrigali si è allenato da grande professionista qual è, aspettando il suo turno. Anche lui è un elemento ritrovato.”

In sala stampa mister Mignani lascia spazio al suo vice, Simone Vergassola, ex centrocampista in A del club bianconero, di Torino e Sampdoria. Il secondo allenatore senese ha espresso la sua opinione sulla questione Isufaj.

“Onestamente la dinamica del fallo da rigore su Isufaj non l’ho vista.” – spiega Vergassola- L’attaccante rossonero, forse, non si era accorto che eravamo stati noi a buttare fuori la palla. Certo se avessi subito un gol così mi sarei parecchio arrabbiato. I rossi di Favarin e Mignani sono stati estratti in maniera salomonica per non peggiorare la situazione.”

Vergassola ha speso parole di elogio per i suoi avversari odierni. “Ho visto una buona Lucchese, capace di pungere in ogni occasione con i suoi tre attaccanti.” – è il suo pensiero- “Noi dobbiamo maturare perché, quando vinci 2-0, non puoi farti rimontare in questa maniera. Vorrei rivedere qualche chiamata del guardalinee per alcuni fuori gioco non sanzionati. Contini è stato bravo sul rigore ma sinceramente ho notato pure le prove di Guberti, Arrigoni e Gliozzi.”

Conferenza stampa che viene chiusa dall’intervento di Marco De Vito, chiamato quest’oggi in causa per sostituire lo squalificato Martinelli.

“è stata una partita strana. Dopo un inizio del genere una squadra normale si sarebbe disunita mentre noi abbiamo dimostrato di avere carattere.” – ha dichiarato il difensore calabrese- “Non dobbiamo incolparci per l’esito finale; bisogna assolutamente rimboccarci le maniche per ricominciare a correre. In settimana esamineremo le modalità con cui sono arrivate le tre reti. Si può ripartire soltanto lavorando.”

Foto Antonio Clerici