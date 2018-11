Favarin presenta il derby dei derby: “Attenti all’orgoglio del Pisa ma ho grande fiducia nei miei ragazzi”

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 9 novembre 2018, 14:07

Dopo il turno di riposo torna in campo la Berretti. La formazione di mister Marco Vannini giocherà sabato pomeriggio alle 14,30 a Pisa. Un derby contro i nerazzurri molto sentito che si preannuncia molto atteso da entrambe le quadre

venerdì, 9 novembre 2018, 09:56

In un momento come questo, caratterizzato dalla crisi della Lucchese Calcio, gli aiuti degli sponsor si rendono ancor più importanti pertanto il Corpo Guardie di Città ha ritenuto doveroso rispondere all’appello di Mario Santoro, titolare dell’azienda pubblicitaria e di comunicazione MCS che, da lucchese doc, sta cercando nuovi sponsor per...

giovedì, 8 novembre 2018, 18:51

Il derby Lucchese-Pisa è stato un palcoscenico nel quale non soltanto i più prolifici attaccanti della ultracentenaria storia rossonera hanno incantato la platea del Porta Elisa, da Roberto Paci a Eupremio Carruezzo giusto per citarne due, ma anche calciatori non avvezzi al gol, vedi Bruno Russo match winner anche all’Arena...

lunedì, 5 novembre 2018, 19:15

Tutti i risultati del settore giovanile rossonero. Bel successo per gli Allievi Provinciali e larga vittoria delle formazioni femminili di Juniores e Giovanissime

lunedì, 5 novembre 2018, 12:40

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Pisa, in programma domenica 11 ottobre alle 16.30, è attiva sul circuito GO2. Per l'occasione è stata indetta la "Giornata Rossonera" e pertanto non saranno validi gli abbonamenti stagionali

domenica, 4 novembre 2018, 20:48

Le Pantere ferite, ma non abbattute, sanno essere letali e mortifere nei confronti di qualsiasi avversario. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alla Pro Piacenza. Nemmeno il pesante ed eccessivo -11 inflitto in settimana ferma la marcia della Lucchese targata Giancarlo Favarin, corsara con pieno merito in casa del...