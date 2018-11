A.S. Lucchese



Il dispiacere di Favarin: “Non siamo stati fortunati: ho molta fiducia nei miei ragazzi”

domenica, 11 novembre 2018, 19:17

di michele masotti

Sala stampa affollata per il post Lucchese-Pisa. A presentarsi per primo davanti ai microfoni è il tecnico dei nerazzurri Luca D’Angelo.

“E' stata una partita equilibrata, con occasioni da ambedue la parte. La differenza è stata semplicemente dalla magia Marconi.” – ha dichiarato D’Angelo- “Gori è vero che si è ben disimpegnato però lo stesso vale per Falcone su Izzillo e Marin. Abbiamo fatto una buona partita contro una compagine forte che merita ampiamente i punti che ha fatto sul campo.”

L’allenatore campano, che con questo successo ha salvato la sua panchina, spende parole dolci per i propri supporters, arrivati in massa al Porta Elisa. “Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto in massa anche qui a Lucca. I nostri affanni finali sono dipesi anche da un fattore mentale, vedi ultimi risultati, che fisico perché eravamo alla terza gara in una settimana.” – ha concluso D’Angelo- “Abbiamo lavorato molto sulla situazione tattica che prevedeva gli inserimenti di De Vitis e Di Quinzio alle spalle dell’unica punta Marconi.”

Dopo capitan Bortolussi, che si è detto amareggiato per un risultato bugiardo, ha fatto il suo ingresso in sala stampa Giancarlo Favarin. Il tecnico pisano non ha avuto nulla da rimproverare alla prestazione sciorinata dai suoi.

“Dispiace perché nella nostra situazione una sconfitta pesa maledettamente - ha esordito Favarin - Nel primo tempo Gori è stato decisivo in almeno due occasioni. Nella ripresa il Pisa ha amministrato il possesso palla ma noi non abbiamo mai smesso di attaccare”.

La direzione di gara di Sozza non ha soddisfatto l’allenatore della Pantera. “La terna arbitrale non mi ha convinto a pieno.” – è il suo pensiero- “Dovrò reinventarmi la difesa contro il Siena perché, oltre allo squalificato Martinelli, Gabbia sarà impegnato con l’Under 20. Gli attaccanti hanno fatto poco, anche per merito della difesa ospite, rispetto a quanto ci avevano abituato. Antonio Obbedio sta cercando delle soluzioni per il difensore centrale ma, per vari motivi, alcune trattative che avevamo intavolato non si sono concretizzate. A questi problemi vanno aggiunti anche l’infortunio di Mauri: senza nulla togliere a Bernardini, entrato bene in partita, l’assenza di Strechie non ci ha consentito di proseguire sulla strada delle geometrie. Siamo destinati a dover lottare fino alla fine per la salvezza. Ho molta fiducia nella mia squadra che ha una propria identità ben definita.”

Foto Antonio Clerici