A.S. Lucchese



La Berretti in casa contro il Siena. La Juniores Femminile a Pontedera

venerdì, 16 novembre 2018, 17:44

Il fine settimana del settore giovanile della Lucchese si apre con il derby della Berretti, sabato pomeriggio alle 14,30 all’Acquedotto contro la Robur Siena. I ragazzi di mister Marco Vannini vengono dalla bella prestazione di sette giorni fa contro il Pisa e l’obbiettivo è quello di riconfermarsi.

“Cercheremo di dar seguito alla prestazione fatta vedere contro i nerazzurri – ha spiegato il tecnico rossonero – cercando di fare il meglio possibile per la crescita dei ragazzi. Abbiamo svolto una settimana di buon lavoro e le nostre aspettative sono molto positive. Affronteremo una squadra forte, anche se un pò più vecchia rispetto a noi. Siamo alla ricerca del risultato positivo, anche se alla fine vincere non è la nostra priorità. In questo momento vogliamo fare delle buone prestazioni come quella di sabato. Dobbiamo cercare di lavorare al meglio possibile con i ragazzi, per vedere se in prospettiva c’è qualche elemento da inserire anche in prima squadra”. Saranno invece fermi i campionati degli Allievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali. Weekend di riposo anche per i Giovanissimi B. Saranno invece in campo gli Allievi Provinciali che sabato alle 17,30 affronteranno in trasferta a Quarrata l’Olimpia. Domenica saranno di scena alle 9,30 gli Esordienti Provinciali che ospiteranno l’Accademy Tau. Derby contro il Livorno alle 10 sul campo di Massa Macinaia per i Giovanissimi Regionali Professionisti di mister Gherardini. Per quanto riguarda le donne le prime a giocare saranno le Juniores che giocheranno alle 18 al Marconcini di Pontedera contro le locali. Le Giovanissime di mister Filippo Del Carlo invece se la vedranno contro la Pistoiese domenica alle 11 al campo uno dell’Acquedotto. Chiudono il programma i Primi Calci che sabato alle 16 al Cecchi Calcio di Carraia se la vedranno nel quadrangolare contro Acccademy Tau, Folgor Marlia e Sporting San Donato. Domenica infine alle 10,30 a Porcari le Pulcine affronteranno il Porcari Academy.