A.S. Lucchese



Lucchese Berretti, Michele Bruno nuovo tecnico

mercoledì, 21 novembre 2018, 13:21

La A.S. Lucchese Libertas comunica le dimissioni dell'allenatore della Berretti Marco Vannini e del suo secondo Mirco Lauro Fascetti per motivi di lavoro. La società desidera ringraziare i due tecnici per il lavoro svolto durante questo campionato e gli formula un grande in bocca al lupo per il futuro. La formazione Berretti è stata affidata a Michele Bruno attuale mister degli Allievi Provinciali. Una soluzione interna in continuità con il progetto è la collaborazione tra tutto lo staff tecnico del settore giovanile.