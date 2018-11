A.S. Lucchese



Lucchese, Favarin suona la carica in vista dell’Olbia: “E' una partita che vale sei punti”

venerdì, 30 novembre 2018, 14:04

di michele masotti

Archiviata l’amarezza per il pareggio di Busto Arsizio, la Lucchese è pronta ad inaugurare l’ultimo mese di questo 2018 ricevendo la visita dell’Olbia, compagine mai vittoriosa al Porta Elisa nei 13 precedenti. Gli isolani, posizionati ai margini della zona play-out con 13 punti, non stanno attraversando un grande periodo di forma, tanto è vero che è uno dei quattro club (gli altri sono Albissola, Pistoiese e Pro Piacenza nda) ad avere cambiato guida tecnica. Si tratterà di uno scontro diretto che mette in palio in punti pesanti, come ha ricordato Giancarlo Favarin nella consueta conferenza stampa di presentazione. Il tecnico pisano dovrà convivere, fino a poche ore dal match, con il dubbio riguardante le condizioni fisiche di Bortolussi e Lombardo. Il capitano della Pantera è ancora sofferente per una contusione alla caviglia rimediata in terra lombarda, mentre l’ex Reggiana è alla prese con un’infiammazione al retto addominale.

“Contro l’Olbia inizierà un tour de force contro squadre di assoluto livello: dovremo scendere in campo per sette volte in meno di un mese.” – è l’incipit di Favarin- “Stiamo cercando di dare minutaggio anche a quei giocatori che hanno trovato meno spazio in modo tale da avere un ampio ventaglio di scelte. I sardi sono nettamente in crescita con un potenziale offensivo letale. Con il cambio di allenatore mi pare che abbiano trovato una quadratura tattica. Sono una compagine che sa fare male negli spazi.”

Dopo aver tessuto le lodi al tridente offensivo avversario, composto da Ragaztu, Ceter e Ogunseye, il condottiero della Pantera ha ben chiara l’importanza della posta in palio contro l’Olbia. “È un match che per noi vale sei punti.” – afferma Favarin- “Le prove contro Pisa e Siena sono state di ottimo livello ma i punti, al netto della penalizzazione, sono pochi. Mi auguro che ci siano meno errori rispetto alle partite precedenti. Abbiamo dilapidato importanti punti per strada, costruendo un bel gioco. Lo sfogo dopo la partita con la Pro Patria? La mia è stata una presa di posizione per dare una scossa a tutto l’ambiente, non solo alla squadra.

Per quanto concerne lo schieramento tattico della Lucchese, tutto dipenderà dai giocatori a disposizione di Favarin. “Sé non ci saranno defezioni, torneremo al nostro 4-3-3; in caso contrario è probabile che proseguiremo sul 3-5.2. In settimana ho avuto un confronto con i ragazzi nei quali abbiamo analizzato con calma gli errori commessi. Zanini è in evidente crescita: sarà fondamentale il suo apporto durante questa serie di partite ravvicinate. Bortolussi, giocoforza, non è al top della forma ma è un ragazzo che sa soffrire e quindi conto di averlo a disposizione domenica.”

Favarin ha ricordato anche la stagione, era la 2003-2004, vissuta sulla panchina dell’Olbia e conclusa con una brillante salvezza nel girone A della C2. “In terra sarda ho vissuto una stagione estremamente positivo, raggiungendo una salvezza tranquilla con il poco budget che avevamo a disposizione. Ad Olbia ho lasciato tanti amici..”- è stata la chiosa finale del tecnico classe 1958.