A.S. Lucchese



Lucchese, Moriconi lancia sos campi per il settore giovanile: “Mancano le strutture per il nostro vivaio”

venerdì, 16 novembre 2018, 17:43

di michele masotti

Al termine della consueta conferenza stampa che anticipa i match di campionato, il patron della Lucchese Arnaldo Moriconi si è presentato davanti ai giornalisti presenti per lanciare un appello riguardante l’esiguo numero di strutture di cui dispone il settore giovanile della Pantera. Il vivaio rossonero, costretto anch’esso a ripartire, per l’ennesima volta, da zero dopo gli sconquassi estivi che ben conosciamo può contare soltanto sui campi dell’Acquedotto. Terreni di gioco chiamati, dunque, ad un vero e proprio tour de force: basti pensare che nello scorso fine settimana sono state ben quattro i team giovanili dei rossoneri scesi sul medesimo campo.

Un problema spinoso, dunque che Moriconi vuole risolvere lanciando una richiesta all’amministrazione comunale. “Purtroppo mancano le strutture per il settore giovanile;” – ha dichiarato il numero uno della Pantera- “non vorremmo essere costretti a rinunciare a delle squadre per motivazioni logistiche. È un problema piuttosto urgente che deve essere posto sotto gli occhi di tutti e dell’amministrazione comunale. Mi auguro che il comune di Lucca possa darci una mano. A tal proposito abbiamo già fatto una richiesta scritta per poter utilizzare il campo di Nozzano.”