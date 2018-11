A.S. Lucchese



Lucchese, pareggio dal sapore amaro in quel di Busto Arsizio

domenica, 25 novembre 2018, 16:49

di michele masotti

2-2

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi, Battistini, Lombardoni e Zaro; Galli (60’ Colombo), Ghioldi (60’ Mastroianni), Fietta, Pedone (68’ Sanè) e Mora; Gucci (70’ Boffelli) e Le Noci (68’ Santana) A disposizione: Mangano, Marcone, Molinari e Bertoni Allenatore: Massimiliano Sala (Javorcic in tribuna poiché squalificato)

Lucchese (3-5-2): Falcone, Madrigali, Gabbia e Martinelli; Zanini, Greselin, Mauri, Provenzano e Favale (68’ Lombardo); De Feo (68’ Isufaj) e Bortolussi (46’ Sorrentino) A disposizione: Aiolfi, Cardore, Bernardini, Santovito, Strechie, Palmese, De Vito e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Giuseppe Repace di Perugia (Assistenti D’Elia di Ozieri e Dell’Olio di Molfetta)

Marcatore: 19’ autorete di Lombardoni, 23’ Zaro, 48’ De Feo e 69’ Mastroiani

Note: ammoniti Favale, Sorrentino, Madrigali, Mauri e Zaro. calci d’angolo 4-5. Recupero 1’e 3’

Passata due volte in vantaggio, la Lucchese si fa raggiungere in entrambi le occasioni sugli sviluppi di un corner e torna a casa con un pareggio, il quinto stagionale, dal retrogusto amaro. La compagine di Favarin, sempre imbattuta fuori casa, impatta 2-2 al termine di 94’ decisamente spigolosi al cospetto di un’ostica Pro Patria. Non è bastato un De Feo ritrovato per tornare a casa con l’intera posta in palio. La giovane Pantera ha dimostrato di soffrire maledettamente i calci piazzati: degli ultimi sei gol subiti da Falcone, ben quattro sono arrivati da una situazione di palla inattiva. Disattenzioni che hanno reso quest’oggi letale la prolifica vena offensiva rossonera. Badate bene, un pareggio su un campo caldo come quello dei biancoazzurri non sarebbe, a condizioni normali, un risultato da disprezzare. La maniera nella quale è maturato e la classifica della Pantera zavorrata dalla nota penalità devono indurre a parlare di un bicchiere mezzo vuoto.

La Lucchese torna dopo 11 anni allo “Speroni” di Busto Arsizio con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica per archiviare i due k.o. consecutivi rimediati in altrettanti derby. Favarin sceglie di mettersi a specchio alla Pro Patria, schierando i suoi con un 3-5-2. Fiducia per Madrigali che compone il pacchetto assieme ai rientranti Gabbia e Martinelli, mentre sulla corsia destra Lombardo, non al meglio della condizione, non viene rischiato: prima da titolare per Zanini. In attacco il sacrificato è Sorrentino. I bustocchi, reduci dal pari di mercoledì contro il Siena, devono rinunciare agli acciaccati Molnar, Disabato e Gazo. Sala, che fa le veci di Javorcic, mette in porta l’ex Inter Tornaghi e cambia diverse pedine in mezzo al campo con gli inserimenti dal primo minuto di Fietta e Pedone.

Arrembante l’avvio di gara della Pantera che colleziona corner in serie. Proprio su uno di questi, siamo al 9’, Tornaghi respinge con i piedi una deviazione sul primo palo di Greselin. Pressione dei ragazzi di Favarin che viene premiata al 19’. Bravo Provenzano a conquistarsi una punizione dalla corsia destra: il piazzato tagliato di De Feo viene respinto con i pugni da Tornaghi addosso a Lombardoni, confezionando il più classico degli autogol. Il vantaggio degli ospiti dura solo quattro minuti. Sempre da un calcio d’angolo Zaro, smarcato dalla spizzata di Fietta, fa centro di testa sul secondo palo. Tutto da rifare per i rossoneri. Eccetto i gol, il match non riserva particolari emozioni. Il gioco è particolarmente spezzettato dai tanti falli. Primi quarantacinque minuti che non devono aver soddisfatto Favarin, letteralmente imbufalito con un alcuni disimpegni e movimenti errati dei suoi ragazzi. Vedremo se ci saranno dei cambi ad inizio ripresa.

Secondo tempo che si apre con l’avvicendamento tra Bortolussi, toccato duro sul finire della frazione inaugurale, e Sorrentino. Tatticamente non cambia niente nello scacchiere tattico della Lucchese. Tempo tre minuti e la prima punta romana fornisce la decisiva sponda aerea, su morbido cross di Zanini, per l’immediata girata mancina di De Feo che fulmina Tornaghi. Davvero bello il quinto sigillo in campionato della seconda punta di Eboli. Al 58’ grande ripartenza sull’asse De Feo-Zanini con il traversone di quest’ultimo che non viene corretto in rete dalla difficile spaccata tentata da Sorrentino.

Si apre il valzer delle sostituzioni: tra i locali, che passano ad un 3-4-3, dentro Sanè, Colombo, Santana e Mastroianni mentre Favarin richiama De Feo e Favale per Isufaj e Lombardo.

Al 69’, come nel caso del primo gol, la Pantera non difende bene su un corner e Mastroianni, accostato in estate ai rossoneri, pareggia nuovamente con un colpo di testa. Rete che viene accusata pesantemente dalla Lucchese. Adesso sono i padroni di casa a condurre le operazioni sulle ali dell’entusiasmo. Nell’ultimo dei tre minuti di recupero ci pensa Falcone ad evitare una clamorosa, per cui si è dipanato l’incontro, sconfitta smanacciando lo splendido destro al volo di Colombo.

Lucchese che interrompe la mini striscia negativa recuperando, però, un solo punto all’Arzachena, penultima con sei lunghezze, per quanto riguarda le dirette concorrenti per la salvezza. Domenica prossima sale al Porta Elisa l’Olbia, compagine che veleggia a metà classifica con 13 punti. Per i rossoneri l’imperativo sarà quello di vincere.