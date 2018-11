A.S. Lucchese



Olbia, si punta sul cavallo di ritorno Carboni per uscire dalla zona calda

giovedì, 29 novembre 2018, 15:18

di michele masotti

Domenica 2 dicembre, calcio d’inizio fissato incredibilmente alle ore 14.30, al Porta Elisa la sfida tra Lucchese e Olbia assume tutti i crismi di un possibile spartiacque stagionale per entrambe le contendenti reduci, per motivi diversi, da un periodo non facile. I rossoneri hanno raccolto un punto nelle ultime tre partite dove avrebbero, onestamente, meritato qualcosa dì più mentre gli isolani non vincono addirittura dallo scorso 22 ottobre quando l’allora formazione di Michele Filippi, esonerato due settimane fa, si impose in casa della Carrarese con uno rocambolesco e pirotecnico 4-3. La posta in palio, dunque, è altissima. Giancarlo Favarin, che modellerà la sua formazione titolare in base alle condizioni degli acciaccati Bortolussi, Lombardo e Sorrentino, chiede ai suoi ragazzi di essere più concreti e di tirare di spada anziché ricamare di fioretto nei momenti concitanti e decisivi dell’incontro, come sottolineato nello sfogo del post partita di domenica scorsa in quel di Busto Arsizio.

Il pallone racconta che nei 13 precedenti andati in scena nella città dell’arborato cerchio i sardi non hanno mai vinto. Bilancio che parla di 8 vittorie della Pantera e cinque pareggi. L’ultimo successo della Lucchese è il 3-0 dello scorso campionato griffato dalle reti di Buratto, Fanucchi e Russu, calciatori che non fanno più parte della rosa rossonera. Sarà proprio Favarin l’unico ex di questa sfida. L’allenatore pisano, infatti, si è seduto sulla panchina dell’Olbia nella stagione 2003-2004 cogliendo l’11° posto nel girone A della Serie C2. Curiosamente il predecessore dell’attuale mister della Lucchese in Sardegna era stato quel Guido Carboni a cui è toccato, da 14 giorni, il compito di risollevare le sorti dell’Olbia. Si tratta quindi di un cavallo di ritorno per gli isolani, una svolta completa dopo la scelta estiva di affidarsi al giovane Michele Filippi, classe 1980, e alla prima esperienza da primo allenatore tra i professionisti. Nelle tre partite con il nuovo tecnico sono arrivati due pareggi (contro Pisa e Pistoiese) e la sconfitta di misura in casa della Virtus Entella, evidenziando dei progressi sul piano del gioco. Ad un reparto avanzato dove la prestanza fisica del tandem Ceter-Ogunseye si abbina alla classe e velocità del solito Ragaztu si contrappone una fase difensiva decisamente ballerina. I sardi, infatti, hanno la peggior retroguardia del girone A con 20 reti incassate; il non invidiabile primato, comunque, è condiviso con Carrarese, Gozzano, Albissola e Juventus B.

Da quando è tornata nel calcio professionistico, l’Olbia si sta avvalendo di uno stretto rapporto di collaborazione con il Cagliari che manda in Gallura tanti suoi giovani per farsi le ossa. Tra questi sono meritevoli di essere menzionati il classe 2000 Biancu, Calligara e il colombiano Ceter. Lontano dal “Nespoli” i bianchi hanno ottenuto sette punti. Carboni, tornato ad allenare dopo un anno di inattività, manderà in campo i suoi ragazzi con un 4-3-1-2 o 4-3-3 in base alla posizione che adotterà Ragaztu. A difendere i pali della porta sarda sarà Leonardo Marson, classe 1998 prelavato in prestito dal Palermo. Sulle corsie laterali dovrebbero agire i due giovani made in Cagliari Pinna e Cotali, abituati a spingere con una buona frequenza. Se Carboni volesse avere un tasso maggiore d’esperienza in difesa, in virtù della prolifica vena offensiva della Lucchese, il prescelto a destra sarebbe Pisano.

Davanti alla difesa potrebbe essere nuovamente il momento di Muroni, “accompagnato” ai suoi lati dall’intoccabile Vallocchia e dall’ex Cosenza Calamai, pescato dal mercato degli svincolati. Il regista offensivo del sodalizio sardo sarà Daniele Ragaztu, autore di cinque gol e quattro assist fino ad ora. Il classe 1991, il cui cartellino è tornato di proprietà del Cagliari, è il detonatore per innescare i possenti Ogunseye e Ceter, due classiche prime punte che hanno dimostrato di poter coesistere sebbene abbiano delle caratteristiche simili. Sull’attaccante colombiano, su cui il Cagliari ha investito più di tre milioni per strapparlo al Deportès Quindio, sono riposte le maggiori aspettative del club isolano.

Lucchese-Olbia sarà affidata al fischietto di Verona Sajmir Kumara, coadiuvato dagli assistenti Pintaudi di Pesaro e Micalizzi di Palermo.