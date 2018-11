A.S. Lucchese



Pro Patria - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:23

Le società Aurora Pro Patria 1919 e A.S. Lucchese Libertas comunicano modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – A.S. Lucchese Libertas 1905, valevole per la Tredicesima Giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

La prevendita dei tagliandi aprirà ufficialmente mercoledì 21 Novembre presso i punti vendita VIVATICKET.

PREZZI BIGLIETTI:

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

POPOLARI COPERTI: 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI SCOPERTI: 10 euro RIDOTTO: 8 euro

I tagliandi, potranno essere acquistati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PREVENDITA e nel SETTORE OSPITI FINO ALLE ORE 19:00 DI SABATO 24 NOVEMBRE (non il giorno della Gara).

La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET:

Lucca Libri, Viale Regina Margherita, 113, Lucca.

Solombra Viaggi, Via Sarzanese Nord, 85, Massarosa.

Eventours, Via Fratti, 156, Viareggio.