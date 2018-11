A.S. Lucchese



Pro Patria, una salvezza da conquistare attraverso il bel gioco

venerdì, 23 novembre 2018, 14:35

di michele masotti

Una Lucchese ferita dai due k.o. consecutivi nei derby casalinghi contro Pisa e Siena vuole riprendere il suo brillante cammino, vedi i 16 punti conquistati sul campo, per riuscire a recuperare qualche posizione in classifica. Il calendario propone alla truppa rossonera l’insidiosa trasferta di Busto Arsizio al cospetto di una Pro Patria che, tornata tra i professionisti dopo due stagioni, si sta ben disimpegnando. La formazione di Javorcic, al netto di tutti i recuperi che devono essere ancora disputati, occupa il settimo posto con 14 punti. Niente male per una neopromossa all’ossatura dello scorso anno vi ha aggiunto giovani di belle speranze (il centrale difensivo Lombardoni arrivato in prestito dall’Inter) e calciatori desiderosi di riscatto, come le punte Gucci e Mastroianni.

L’impegno con i bustocchi, calcio d’inizio fissato per le 16:30 di domenica, resta comunque alla portata di una Pantera che avrà, salvo forfait delle ultime ore, tutti i suoi effettivi a disposizione. Fondamentale sarà eliminare quelle piccole incertezze difensive che si sono rivelate fatali nell’ultima giornata di campionato. La Pro Patria, dal giugno 2009 si è aggiunto il prefisso Aurora, è un club storico del calcio lombardo. Fondati nel 1919, i “tigrotti” hanno vissuto il loro apice a cavallo tra la fine degli anni 40’ e gran parte degli anni 50’ del secolo scorso quando disputarono tanti campionati in A (14 totali nella storia del club nda). Dal 1947-1948 al 1951-1952 biancozzurri e rossoneri si scontrarono proprio nella massima serie italiana. Per il resto la Pro, vittima di un fallimento nel 2009, ha speso il maggior numero dei campionati facendo l’altalena tra la C1 e la “defunta” C2. Negli ultimi decenni il punto più alto raggiunto è stata la finale play-off di Prima Divisione, poi persa, contro il Padova; correva la stagione 2008-2009. Al timone del club varesotto dall’estate 2016 c’è Patrizia Testa, immobiliarista di professione con l’azienda di famiglia che vanta da anni un’ottima tradizione.

I 15 precedenti andati in scena al “Carlo Speroni” (mezzofondista degli anni 10’ e 20’ che ha presto parte a tre Olimpiadi nda) parlano di sette successi locali, quattro pareggi e quattro vittorie della Lucchese. L’ultimo blitz dei rossoneri risale al 2-1 della stagione 1980-1981, Serie C2 girone A: la formazione di Vitali si impose grazie alla doppietta di Di Prospero. Decisamente più recente l’ultima occasione in cui la Pro Patria ottenne l’intera posta in palio. Era la C1 girone A 2006-2007 quando maturò il 2-0, firmato Temelin e Marino, con cui i lombardi si imposero sulla Pantera. La squadra di Ivan Javorcic, alla terza stagione su questa panchina, si trova più a suo agio tra le mura amiche: dei 14 punti totali ben 10 sono arrivati allo “Speroni”. Il tecnico croato disporrà in campo i suoi ragazzi con un 3-5-2. Sono previsti alcuni cambiamenti, in nome del turnover, visto che per la Pro Patria quella contro i rossoneri sarà il terzo match in una settimana. Mercoledì scorso i “tigrotti” avevano bloccato sull’1-1 in casa il Siena. In porta spazio alla gioventù, è un classe 1999, di Mangano, titolare anche lo scorso anno nel campionato vinto in D. Il terzetto difensivo sarà quello titolare. Accanto al croato Molnar, titolare anche contro la Robur, rientreranno dal primo minuto sia l’ex Pro Piacenza Battistini che Manuel Lombardoni, capitano dell’ultima Inter Primavera scudettata.

Sulle corsie laterali sono intoccabili i due 1997 Christian Mora, arrivato in prestito dall’Atalanta, e Leonardo Galli. La prima alternativa a destra è rappresentata dall’esperto ex Torino e Salernitana Riccardo Colombo. In mezzo al campo paiono sicuri della maglia da titolare sia Francesco Gazo, posizionato davanti alla difesa, che Luca Bertoni. Come mezz’ala destra Javorcic potrebbe dare fiducia a Pedone, subentrato contro il Siena e autore dell’assist per il pareggio di Gucci. Proprio la punta fiorentina, capocannoniere dei suoi con quattro centri, è l’elemento più in forma dell’attacco lombardo, un reparto formato da elementi esperti. Inoltre Gucci, prima punta che gioca per la squadra, quando affronta le compagini toscane, vede “rosso”. Tre dei suoi quattro centri sono arrivati al cospetto di Pistoiese, Pontedera e la stessa Robur.

Il suo partner offensivo contro i rossoneri potrebbe essere Mastroianni, nel caso in cui Javorcic optasse per il doppio centravanti. L’esperto Le Noci, titolare nelle ultime tre uscite, potrebbe tirare il fiato. Panchina per Mario Santana, classe 1981, il giocatore che ha disputato la carriera migliore. L’ala argentina, 7 presenze e un gol con l’albiceleste, ha militato per più di un decennio in A con le maglie di Venezia, Palermo, Fiorentina, Napoli, Chievo Verona, Torino e Genoa. Sebbene non sia più di primo pelo Santana, al rientro dopo un infortunio, è in grado di spostare gli equilibri in C sia con un gol che con dei precisi passaggi vincenti per i suoi compagni.

Pro Patria-Lucchese sarà arbitrata da Giuseppe Repace di Perugia, coadiuvato da Gianluca D’Elia di Ozieri e Mauro Dell’Olio di Molfetta.