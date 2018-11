Pro Piacenza - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:34

Si ferma ai sedicesimi di finale, per mano dell’Imolese, l’avventura della Lucchese nella Coppa Italia di Serie C 2018/2019. A passare il turno, come merito va detto, è stato il team che ha puntato di più su questa manifestazione; l’ingresso in campo nella ripresa dei vari Belcastro, Sciacca e Saber,...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:10

Arrivata in mattinata la decisione da parte del Tribunale Federale Nazionale che ha deciso di penalizzare di ben 11 punti la squadra rossonera per ripetute violazioni e per mancati pagamenti e che ha rischiato di far scomparire la Lucchese per la terza volta nel giro di 10 anni

martedì, 30 ottobre 2018, 13:06

Ecco le dichiarazioni di mister Giancarlo Favarin alla vigilia di Imolese - Lucchese, gara di Coppa Italia Serie C in programma mercoledì 31 ottobre

lunedì, 29 ottobre 2018, 18:44

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese Libertas. Fermi i campionati di Serie C femminile e degli Allievi e Giovanissimi Nazionali occhi puntati sulle altre formazioni. Bella vittoria per gli Esordienti Provinciali che hanno battuto per 3 a 1 l’Academy Porcari

lunedì, 29 ottobre 2018, 11:36

In occasione della gara Imolese Calcio 1919 – Lucchese, su indicazioni della Questura, siamo a segnalare le modalità di biglietteria e accesso per mercoledì 31 ottobre, ore 16.30

domenica, 28 ottobre 2018, 21:47

Sala stampa del Porta Elisa particolarmente affollata nel post partita di Lucchese-Juventus B che ha regalato la terza vittoria stagionale alla Pantera. Il primo a presentarsi davanti ai giornalisti è Mauro Zironelli, tecnico dei bianconeri piemontesi