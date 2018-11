A.S. Lucchese



Sconfitta immeritata per la Libertas Femminile

domenica, 18 novembre 2018, 19:31

Battuta d’arresto casalinga per la Libertas Femminile, che esce sconfitta dallo scontro diretto contro il Real Bellante per 2 a 0. Le ragazze rossonere dominano tutto il match, ma alla fine ancora una volta a costare caro sono due disattenzioni difensive. Nonostante i gol subiti la formazione di Elena Bruno ha costretto nel primo tempo a due parate miracolose il numero uno abruzzese. Nel primo tempo le ospiti vanno in vantaggio al 20’ con Cargini. Le rossonere ci provano con Giorgetti e Acciari, ma la palla non entra. A riposo sotto di un gol, nella ripresa le padrone di casa partono subito in avanti. Ci prova anche Bruno, ma Maranella compie un’autentico miracolo, salvando così il risultanto. Le abruzzesi riescono a raddoppiare al 25’ con Cortellucci e gestiscono così fino alla fine il doppio vantaggio. Una sconfitta che brucia, perché ancora una volta la Libertas Femminile si è resa protagonista di un’ottima prestazione collezionando occasioni da gol a ripetizione. La strada è quella giusta, anche se serve maggior attenzione difensiva, perchè troppo spesso certi errori sono costati caro.

0 - 2

LIBERTAS FEMMINILE: Marinai, Barostti, Martini, Bimbi, Bonelli, Bruno, Buratti, Giorgetti (80’ Moriconi), Panepinto, Vergaro, Acciari. All. Bruno.

REAL BELLANTE: Maranella, Trapasso, Rocci, Cimini, Olivieri, Cargini, Pino, Di Lodovico, Trapasso, Cortellucci, M. Di Marco. All. M. Di Lodovico.

Arbitro: Moretti di Città di Castello.

Reti: 20’ Cargini, 70’ Cortellucci.