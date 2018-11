A.S. Lucchese



Sconfitta interna per la Berretti contro il Siena

sabato, 17 novembre 2018, 19:04

La Lucchese esce sconfitta per 2 a 0 dal derby casalingo contro il Siena. I ragazzi di mister Vannini pur giocando un buon calcio alla fine hanno dovuto cedere il passo alla formazione bianconera che si è dimostrata molto forte e molto fisica.

La prima occasione del match capita proprio agli ospiti con Frosinini, ma Tonarelli para a terra senza problemi. Nulla può il portiere rossonero sul vantaggio del Siena realizzato da Perri al 22’ del primo tempo. La Lucchese prova a reagire, ma ancora una volta sono i ragazzi di mister Signorini ad andare vicini al vantaggio, ma Tonarelli salva sul colpo da distanza ravvicinata di Finucci.

Nella ripresa i rossoneri provano subito ad accorciare le distanze, ma la porta avversaria sembra stregata. E’ il Siena però che trova la via del gol sempre con Perri, il migliore dei bianconeri in campo. Da segnalare putroppo l’infotuno occorso a Nieri che nel cadere a terra durante uno scontro di gioco si è fatto male al gomito.

“Sono ancora una volta contento della prestazione – ha commentato a fine gara mister Marco Vannini – fatta al cospetto di una formazione costruita per fare un campionato diverso da quello Berretti. Anche oggi il match è stato deciso da episodi che alla fine ci hanno condannato alla sconfitta. Peccato perché abbiamo avuto sfortuna anche sotto porta, dove abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma la palla non ne ha voluto sapere di entrare. Non dobbiamo assolutamente abbatterci perché siamo sulla strada giusta e continuando a lavorare come stiamo facendo adesso prima o poi arriveranno anche i risultati”.

Lucchese - Robur Siena 0 - 2

LUCCHESE: Tonarelli, Amelio, Nieri (37’ pt Merlino), Bachini, Simi, Isola (40’ st Lorenzoni), Ferraro, Menapace, Iardella, Zocco, Cipriani (30’ st Bendetti). All. Vannini.

ROBUR SIENA: Cefariello, Cecconi, Seazu (34’ st Fineschi), Finucci, Biagioni (42’ st Tortora), Bonechi, Gafa (42 st Mbengue), Dami (11’ st Anselmi), Frosinini, Cavallini, Perri. All. Signorini.

Arbitro: Leoni di Pisa.

Marcatori: 22’ pt e 33’ st Perri.