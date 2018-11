A.S. Lucchese



Sconfitta nel derby contro il Pontedera per la Libertas Femminile

domenica, 25 novembre 2018, 18:12

Ancora una volta arriva una sconfitta per la Libertas Femminile per 7 a 0 nel derby contro il Pontedera. Le ragazze di mister Elena Bruno scendono in campo con l’obbiettivo di conquistare il sucesso, ma già al 3’ vanno sotto grazie alla rete messa a segno da Gavagni.

Le rossonere non ci stanno e si riversano subito nel centrocampo avversario alla ricerca del gol del pareggio. Purtroppo però al 17’ con la squadra sbilanciata arriva il raddoppio amaranto con Maffei. Si va al riposo con il Pontedera avanti per 2 a 0. Inizio di ripresa di marca ospite con la Libertas pericolosa in un paio di occasioni. Purtroppo però le amaranto iniziano a dilagare con le doppiette di Carrozzo e di Del Francia. Da segnalare anche il gol di Terreni neo entrata. Arriva così un’altra battuta d’arresto questa volta contro una formazione sicuramente superiore, ma nonostante questo le rossonere ancora una volta hanno giocato un match, tornando però a casa con un passivo fin troppo pesante e penalizzante. La Libertas tornerà di nuovo in campo domenica prossima alle 14,30 nella trasferta di Riccione.

7 - 0

CITTA’ DI PONTEDERA: F. Sacchi, Gavagni, Rizzato, Maccio, A. Sacchi (Del Francia), Maffei, Tramonti, Pantani, Carrozzo, D’Antoni (Terreni), Fenili. All. Fachinetti.

LIBERTAS FEMMINILE: Marinai, Acciari, V. Barsotti, Bartelloni, Bimbi, Bruno, Buratti, Giorgetti, Martini, Moriconi, Panepinto, Vergaro. All. Bruno

Arbitro: Matina di Palermo.

Reti: 3’ Gavagni, 17’ Maffei, 60’ e 83’ Carrozzo , 62’ e 75’ Del Francia, 85’ Terreni.