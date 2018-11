A.S. Lucchese



Siena, dopo l’illusione del ripescaggio in B è dura riadattarsi all’inferno della Serie C

venerdì, 16 novembre 2018, 08:48

di michele masotti

La Lucchese dovrà essere brava a resettare l’immeritato k.o. maturato nel derby per antonomasia contro il Pisa poiché al Porta Elisa, calcio d’inizio domenica alle 18.30, arriva un’altra formazione che ha sì ambizioni di alta classifica ma non è partita con il piede giusto. Stiamo parlando del Siena, compagine che fino ad ora ha totalizzato otto punti in altrettanti match (due in meno rispetto alla Pantera e tre rispetto alla normale tabella di marcia nda). Un avvio di stagione condizionato, in parte, dalla botta psicologica derivante il mancato ripescaggio, per le arcinote vicende che non staremo qui a riassumere, nella serie cadetta. Ricordiamo che lo scorso la Robur, sempre guidata da Michele Mignani, aveva perso la finalissima play-off (3-1 il finale) contro il Cosenza degli ex rossoneri Bruccini, Dermaku e mister Braglia. Eventi che hanno portato un blocco psicologico piuttosto notevole che nemmeno il successo sul Pisa (1-0 mercoledì scorso nda) è riuscito ad infrangere.

Eppure la società della presidentessa Anna Durio non ha badato a spese per lanciare un nuovo assalto a quella Serie B che manca da quattro anni nella città del palio. Perché se è vero che hanno cambiato casacca elementi del calibro di Marotta, Iapichino, Rondanini e Sbraga, è altresì certo che sono arrivati interpreti di tutto rispetto come il portiere Contini, Russo, il funambolico Aramu, Gliozzi e quel Tommaso Arrigoni che tanto bene aveva fatto pochi mesi orsono proprio a Lucca. I senesi, sulla carta, sono un team più forte del Pisa. Servirà una grande e più fortunata Lucchese per ottenere l’intera posta in palio che consentirebbe di agguantare in graduatoria la squadra di Mignani, ex difensore della Lucchese in B nella stagione 1995-1996.

Dal punto di vista storico, i 26 precedenti sono a favore della Lucchese. Sono state 12 le vittorie della Pantera, sette i pareggi tanti quanti i blitz del Siena, l’ultimo dei quali è il 4-1 della passata stagione. All’iniziale vantaggio firmato da Del Sante, i bianconeri risposero con Cristiani, Marotta e la doppietta di Rondanini. L’ultima vittoria della Lucchese è il 3-2 del 13 aprile 2017: grande protagonista di quella serata fu Gianmarco De Feo, indemoniato ex, autore di una doppietta. Nel tabellino dei marcatori finirono anche Merlonghi, sponda rossonera, Freddi e il solito Marotta per il team allora allenato da Aztori. Nelle tre partite esterne disputate il Siena ha totalizzato due punti. Nell’ultimo turno casalingo i bianconeri sono stati superati dalla Pro Vercelli con il più classico dei risultato, 0-2. Il risultato non deve, però, ingannare perché i bianconeri hanno creato una miriade di palle gol che Nobile ha sventato con bravura. Due disattenzioni difensive, vedi il primo gol preso da una rimessa laterale, hanno fatto pendere la bilancia dalla parte dei piemontesi.

Dopo essere partito con un 4-3-1-2, mister Mignani nelle ultime due partite ha virato su un 3-4-1-2; modulo che dovrebbe essere proposto anche al Porta Elisa. La porta bianconera sarà difesa da Nikita Contini, un classe 1996 di proprietà del Napoli che si è ormai affermato come un numero di garanzia per la categoria. In attesa di capire se Belmonte verrà recuperato quantomeno per la panchina, nel terzetto difensivo sono sicuri della maglia da titolare Michele Russo e Mirko Romagnoli. Il pacchetto arretrato sarà completato da Dario D’Ambrosio, gemello di Danilo terzino dell’Inter, dato in vantaggio nel ballottaggio con l’ex Parma e Bari Marco Rossi. Sulle corsie laterali a sinistra agirà Luca Zanon, prelevato in prestito dalla Fiorentina, a destra spazio a Brumat. In mezzo al campo si va verso la conferma della “cerniera” formata da Fabio Gerli e Francesco Vassallo. Panchina, quindi, per l’ex Arrigoni così per Cristiani e Sbrissa, elementi che giocherebbero titolari in gran parte delle 20 compagini di questo girone A. Indizio inequivocabile della profondità della rosa di cui può disporre Mignani. A Lucca potrebbe scoccare l’ora, in posizione di trequartista, del ritorno in campo dal primo minuto di Stefano Guberti. Con l’ex Sampdoria e Roma titolare, Aramu, miglior marcatore dei bianconeri con due reti, verrebbe utilizzato come seconda punta a supporto del centravanti Gliozzi.

Lucchese-Siena sarà diretta da Alessio Clerico della sezione Aia di Torino, coadiuvato da Massimino di Cuneo e Gualtieri di Asti.