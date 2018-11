A.S. Lucchese



De Feo sbaglia, Fabbro no: 3 a 2 per il Siena

domenica, 18 novembre 2018, 18:48

di michele masotti

2-3

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo (41' Zanini), De Vito, Madrigali e Favale; Greselin, Mauri e Provenzano; Bortolussi (37' st Isufaj), De Feo e Sorrentino (37' st Jovanovic) A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Cardore, Bernardini, Santovito, Jovanovic, Palmese, Strechie, Bacci e Zanini Allenatore: Giancarlo Favarin

Siena (4-3-1-2): Contini, Zanon, Rossi, D’Ambrosio e Brumat; Cristiani (26' st Aramu), Vassallo e Arrigoni; Guberti (26' st Fabbro); Cianci (15' st Sbrissa) e Gliozzi (42' Romagnoli). A disposizione: De Santis, Aramu, Di Livio, Cefariello, Romagnoli, Fabbro, Russo, Sbrissa, Nardi, Imperiale e Sersanti Allenatore: Michele Mignani

Arbitro: Alessio Clerico d Torino (Assistenti Massimino di Cuneo e Gualtieri di Asti)

Marcatore: 10’ Gliozzi e 16’ Guberti, 21' Madrigali, 38' Sorrentino, 36' st Fabbro

Note: calcio d’angolo 5-7. ammoniti Arrigoni, Cristiani, Mauri, Vassallo, Isufaj, Contini e Gliozzi. Espulsi Favarin e Mignani. Recupero 3' e 6'

Al Porta Elisa è nuovamente tempo di derby. La Lucchese targata Favarin riceve un Siena in difficoltà e partito con il freno a mano tirato dopo un’estate trascorso perennemente con la speranza di un ripescaggio in B. Il tecnico della Pantera sceglie, a sorpresa, di schierare al centro della difesa Saverio Madrigali che sembrava oramai a margini del progetto tecnico rossonero. Lombardo e Favale restano i consueti terzini, così Mauri riesce a recuperare dal problema fisico che lo aveva costretto ad abbondare il derby contro il Pisa attorno alla mezzora.

In casa Robur, dopo il forfait dell’ultimo minuto di Gerli, Mignani opta per un 4-3-1-2. Maglia da titolare per l’ex Arrigoni, interno destro nella mediana completata da Vassallo e Cristiani. In difesa Dario D’Ambrosio vince il ballottaggio con Russo. Sorprendente la scelta di far partire della panchina Aramu, uno dei più positivi in questo tribolato avvio di stagione del club della presidentessa Anna Durio. Avvio arrembante degli ospiti, scesi in campo con un’inedita tenuta arancione. Dopo appena un minuto Falcone è costretto a rifugiarsi in corner sulla volee di Arrigoni.

La pressione ospite viene premiata al 10’. Punizione laterale calciata da Guberti per la deviazione vincente sul secondo palo di Gliozzi. Proteste dei rossoneri, quest’oggi in tenuta bianca, per la presunta posizione di offside dell’ex Sud Tirol. La reazione della Pantera non si fa attendere. Ci vuole una super risposta di Contini sul destro di Sorrentino. Tre minuti più tardi la Robur colpisce nuovamente. Sugli sviluppi di un corner, Guberti si coordina e con un bel destro al volo raddoppia. Doccia fredda per la Lucchese.

Pantera che sciupa una colossale palla gol al 18’. Retropassaggio suicida di Cristiani che libera Provenzano a tu per tu con Contini: il centrocampista siciliano tira troppo debolmente e così il portiere scuola Napoli si salva con i piedi. Al minuto numero ventuno la Lucchese dimezza lo svantaggio. Sponda area di Bortolussi per la zampata sotto misura di Madragali. Primo gol alla prima in campionato per il difensore pisano.

La Pantera riacciuffa il lupo senese ad otto minuti dall’intervallo. Precisa pennellata di De Feo per il perentorio di Lorenzo Sorrentino. 2-2 al Porta Elisa; partita bellissima con una Lucchese rigenerata e che ora sta mettendo ai paletti la Robur.

Prima dell'intervallo tegola in casa rossonera con Lombardo costretto ad uscire per infortunio. Favarin getta nella mischia Zanini.

Secondo tempo nel quale cerca di sfondare con una maggiore insistenza sulla fascia mancina del proprio fronte offensivo. Capitan Bortolussi e un dinamico Favale mettono in difficoltà Brumat. Al 64’ rossoneri insidiosi su un corner; il tiro a colpo sicuro di Greselin viene respinto involontariamente da Bortolussi. Per smuovere l’apatia dei suoi, Mignani decide di passare ad un 4-3-3. Dentro Fabbro e Aramu che vanno a fare compagnia nel reparto avanzato a Gliozzi.

Al 75’ Zanini fila sulla destra venendo fermato dalla trattenuta in area di Vassallo. Clerico decide per la massima punizione che Contini devia in corner a De Feo.

Per i rossoneri è una mazzata. Passano sei minuti e Fabbro indovina l’angolino basso alla sinistra di Falcone con una rasoiata dal limite dell’area.

Foto Antonio Clerici