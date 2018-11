A.S. Lucchese



Spicca il derby con il Pisa per gli Allievi e Giovanissimi Nazionali

venerdì, 2 novembre 2018, 21:56

Saranno tre le formazioni del settore giovanile rossonero che scenderanno in campo sabato pomeriggio. Inizieranno alle 15 i Giovanissimi Professionisti 2005, che all’Acquedotto affronteranno il Siena. Alle 15,30 invece le piccole Pulcine 2007 – 2008 giocheranno a Segromigno in Piano contro la Folgore. Chiudono il quadro le donne della Juniores che alle 16,45 saranno di scena a Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia. Domenica invece sarà il turno degli Esordienti Provinciali 2008 che scenderanno in campo alle 9,45 all’Acquedotto per vedersela contro il Tau Calcio. Gara esterna invece per gli Allievi Provinciali Under 17 che affronteranno l’Academy Aglianese sul Sussidiario 2 di Agliana. Le piccoline che giocano nel campionato Piccoli Amici al campo Sportivo de El Nino riceveranno invece alle 10,30 la visita dell’Academy Tau, Luccasette e San Filippo. L’altra formazione femminile delle Giovanissime giocherà in casa campo all’Acquedotto alle 11 contro il Pisa. Derby in trasferta per i Giovanissimi Nazionali Under 15 e per gli Allievi Nazionali Under 17 che domenica mattina rispettivamente alle 11 e alle 15 affronteranno il Pisa all’impianto San Cataldo. Alle 12 infine i Giovanissimi B Regionali Professionisti 2006 giocheranno a Pontedera al Nuovo Marconcini. Riposa la formazione Berretti, mentre la gara tra la prima Lucchese femminile, e l’Imolese è stata rinviata al prossimo 9 dicembre.

“Saranno tutte gare importanti – ha commentato il direttore generale Elena Bruno – dove affronteremo formazioni ben organizzate. Stiamo lavorando molto bene e stiamo arrivando ad un ottimo equilibrio organizzativo che permette al nostro staff di dare il meglio per i nostri ragazzi”.