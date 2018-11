A.S. Lucchese



Successi per Allievi Provinciali e Giovanissimi Professionisti

domenica, 25 novembre 2018, 18:16

Con gli Allievi e Giovanissimi Nazionali che hanno riposato, occhi puntati sugli Allievi Provinciali che hanno conquistato il successo interno battendo per 1 a 0 il Ponte 2000 con gol di Rosso. Mister Bruno ha schierato Toselli, Fenili, Cavani, Rosso, Velani, Cinelli, Gradi, Campani, Andreini, Del Gaudio, Lorenzoni.

Vittoria esterna anche per i Giovanissimi Professionisti che hanno vinto per 2 a 0 contro la Carrarese con le reti di Tommaso Becucci e Cavicchi. Ecco i ragazzi a disposizione di mister Gherardini: Aiazzi, L. Bartolini, Batistini, D. Becucci, T. Becucci, Borgogni, Buccinatini, Cavicchi, Giunti, Innocenti, Limberti, Muratore, Plaka, Rus, Salvadori, Tatini, Cremoni e Harusha.

Gli Esordienti Provinciali A 9 che sono scesi in campo con Mugnaini, Mema, Villoresi, Colzi, Mazzotta, Barbieri, Rossi, Lazzaretti, Degl’Innocenti, Taraj, Calamai, Di Sessa, Ballini, hanno invece perso contro gli Aquilotti sul campo sportivo di Via del Tiro a Segno a Sant’Anna. Sconfitta nel finale anche per gli Esordienti Professionisti di mister Spampani che sono usciti battuti per 2 a 1 dal confrontro contro l’Arezzo.

I ragazzi scesi in campo Cocchi, Scozzari (Giorgi), Pierantini, Pecori (Francioni), Vivarelli (L. Santini), Vannuzzi, Biagiotti (Papi), Nannucci (S. Santini), Basso (Carlesi), sono andati subito in vantaggio con Basso e poi si sono fatti recuperare dai padroni di casa.

Da segnalare l’uscita per infortunio di Giorgi, per lui una contusione al costato e un colpo al viso, per fortuna però senza gravi conseguenze. Non è andata meglio alla formazione femminile Juniores che ha perso 2 a 0 contro il San Miniato Siena. Mister Bruno ha mandato in campo Marinai, Acciari, A. Barsotti, V. Barsotti, Bartelloni, Buratti, Gabrielli, Giorgetti, Marinai, Mariotti, Martini e Vergaro.

Rossonere subito pericolose con Vergaro che sfiora il gol, ma alla fine sono le padrone di casa a passare in vantaggio e a trovare il raddoppio nel finale. Sconfitta persante per 8 a 0 frutto di una brutta prestazione per le Giovanissime contro il Livorno.

Mister Del Carlo ha fatto scendere in campo Roberti (Galo, Houringan), Baccei, Biondi, Gerosa, Ghezzani, Moriconi. Buona la prestazione della formazione Pulcine con Labozzetta, R. Masini, S. Masini, Tempesti, Santori, Biondi, Giannotti, Nisi e Baldassari che hanno ben giocato contro l’Academy Tau. Giornata positiva anche per per piccoline Labozzetta, Giusfredi, evangelisiti e Fascetti dei Piccoli Calci, che nei quadrangolare contro Academy Tau, Folgor Marlia e Sporting San Donato hanno fatto vedere di che pasta sono fatte.