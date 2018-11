A.S. Lucchese



Tre nuovi sponsor sulla maglia della Lucchese

venerdì, 30 novembre 2018, 15:56

di michele masotti

A margine della conferenza stampa di mister Favarin è intervenuto Mario Santoro, titolare della MCS srl, società detentrice fino al giugno 2018 dei diritti del marketing della Lucchese. Il dirigente, tornato a collaborare con la Pantera, ha svelato i tre sponsor, tutte aziende locali, che saranno sulle maglie a partire dalla sfida contro l’Olbia. Si tratta di Mac, Eurovast e Gesam.

“Mi fa un certo effetto essere di nuovo qui dopo diverse stagioni.” – ha dichiarato Santoro- “Stiamo cercando di reimpostare, a livello di marketing, la situazione nel club rossonero. Abbiamo recuperato qualche aziende storiche del territorio che in tempi non lontani erano stati vicini alla Lucchese. Se queste aziende si erano staccate dai colori rossoneri, la colpa era esclusivamente nostra. Dobbiamo consolidare il loro amore che hanno per la Lucchese. Qualcosa, come avete avuto modo di osservare nelle scorse settimane, si è già mosso.

Sulla maglia, lasciando intatto lo sponsor principale Di Tv, abbiamo inserito altri tre marchi. Il brand Eurovast sarà sul retro, Mac (azienda che si occupa di stazione di servizio per auto nda) avrà una patch sulla manica sinistra della maglia. Sui pantaloncini, invece, avremo il marchio della Gesam. L’obiettivo è ricreare quel tessuto di collaborazione con le aziende del territorio. Il mio progetto non si esaurirà in sei mesi bensì sarà di più ampio respiro.”

