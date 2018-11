Tutti i risultati del settore giovanile rossonero

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 5 novembre 2018, 12:40

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Pisa, in programma domenica 11 ottobre alle 16.30, è attiva sul circuito GO2. Per l'occasione è stata indetta la "Giornata Rossonera" e pertanto non saranno validi gli abbonamenti stagionali

domenica, 4 novembre 2018, 20:48

Le Pantere ferite, ma non abbattute, sanno essere letali e mortifere nei confronti di qualsiasi avversario. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alla Pro Piacenza. Nemmeno il pesante ed eccessivo -11 inflitto in settimana ferma la marcia della Lucchese targata Giancarlo Favarin, corsara con pieno merito in casa del...

venerdì, 2 novembre 2018, 21:56

Saranno tre le formazioni del settore giovanile rossonero che scenderanno in campo sabato pomeriggio. Inizieranno alle 15 i Giovanissimi Professionisti 2005, che all’Acquedotto affronteranno il Siena

venerdì, 2 novembre 2018, 21:15

Parte dalla trasferta del “Garilli” di Piacenza contro la Pro, compagine che sta vivendo un momento a dir poco travagliato alla luce dei mancati pagamenti degli stipendi di luglio e agosto, il nuovo campionato della Lucchese

venerdì, 2 novembre 2018, 14:02

Nella conferenza stampa di presentazione di Pro Piacenza-Lucchese, in programma domenica sera alle 20:30, il tecnico pisano si è detto ottimista sul percorso che attenderà di qui in avanti la sua squadra, costretta a ricostruirsi quella lusinghiera e meritata classifica, frutto del gioco brillante espresso dalla giovane Pantera

venerdì, 2 novembre 2018, 11:55

Il direttivo di Lucca United interviene in merito ad alcune dichiarazioni che sarebbero apparse sulla stampa da parti di alcuni rappresentanti della Lucchese