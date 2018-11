A.S. Lucchese



Una sfortunata Lucchese cade nel derby: alla Pantera è mancato solo il gol

domenica, 11 novembre 2018, 16:41

di michele masotti

0 - 1

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Martinelli, Gabbia e Favale; Greselin (70’ Zanini), Mauri (38’ Bernardini) e Provenzano; Sorrentino (66’ De Vito), De Feo (70’ Jovanovic) e Bortolussi A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Cardore, Santovito, Jovanovic, Palmese, Isufaj e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Pisa (3-5-2): Gori, Brignani, Buschiazzo e Meroni (53’ Masi); Marin, Di Quinzio (83’ Cernigoi), Gucher (78’ Izzillo), De Vitis e Zammarini (78’ Birindelli); Lisi e Marconi (83’ Masucci) A disposizione: D’Egidio, Cardelli e Moscardelli, Cuppone, Maffei Allenatore: Luca D’Angelo

Arbitro: Sozza di Seregno (Assistenti Avalos di Legnano e Catamo di Saronno)

Marcatore: 21’ Marconi

Note: espulso al 64’ Martinelli per doppia ammonizione. Ammoniti Meroni, Lombardo, Gori e Lisi Calci d’angolo 11-6. Recupero 2’ e 5’. 4.434 sono stati gli spettatori.

Il derby numero 50 del Porta Elisa regala un epilogo amaro alla Lucchese: i rossoneri perdono di misura contro un Pisa, fortunato e che si è aggrappato alle sue prodezze di Gori. Francamente i ragazzi di Favarin possono poco rimproverarsi, alla luce delle molte occasioni create contro un avversario di livello. In virtù degli ultimi risultati, successi di Albissola e Gozzano, la Lucchese scende all’ultimo posto. Si interrompe ad otto la striscia di risultati utili dei rossoneri. Domenica prossima ci sarà il derby contro il Siena: sarebbe bello vedere un colpo d’occhio simile a quello odierno, per sostenere un gruppo di giovani ragazzi che dà l’anima per l’ultracentenaria Pantera.

La Pantera affila gli artigli in vista del derby e scende sul manto erboso del Porta Elisa con il collaudato 4-3-3. Per la terza giornata di fila Favarin manda in campo i soliti undici interpreti: un fastidio muscolare costringe alla tribuna il baby Roberto Strechie. Gabbia ha recuperato dagli acciacchi di sette giorni fa e ritrova il suo posto nel cuore della difesa. In attacco fantasia, velocità e forza fisica sono garantiti dal tridente della meraviglie Sorrentino, De Feo e Bortolussi. In casa nerazzurra D’Angelo, a rischio esonero dopo le due sconfitte cosencutive, opta per il classico 3-5-2 e recupera, almeno per la panchina, Moscardelli e Masucci. Liotti sconta il secondo dei due turni di squalifica: al suo posto spazio all’uruguaiano Buschiazzo, preferito a Masi. La spalla di Marconi sarà Lisi, con Marin che viene spostato sulla corsa mancina.

In tribuna vip, oltre alla consueta parata di istituzioni, in carica e non, da segnalare la presenza dell’ex presidente del Pisa Maurizio Mian e del nipote di Romeo Anconetani, che sarebbe dovuto entrare nella Lucchese se fosse andata a buon fine la trattativa con Belardelli. La Curva ovest ricorda con uno striscione Gabriele Sandri, tifoso della Lazio morto esattamente undici anni fa in una stazione di servizio presso Arezzo mentre si stava recando a sostenere i biancocelesti a Milano.

Ritmi subito alto in avvio di partita. Falcone salva la Pantera al 2’ sul botta ravvicinata di Marin, ben servito dal cross basso. Sul capovolgimento di fronte Sozza sventola il primo cartellino giallo del pomeriggio. Ne fa le spese Meroni che si aggrappa a De Feo per impedire la ripartenza del classe 1994. I capovolgimenti che si susseguono con una certa regolarità. Al minuto numero dodici provvidenziale chiusura dello stesso Meroni su Sorrentino dopo che Bortolussi era scappato a Buschiazzo. Centoventi secondi più tardi grande riflesso di Gori sulla voleè di Sorrentino. Da annotare il gesto atletico di Provenzano che, in precario equilibrio, aveva messo al centro una sfera destinata sul fondo. Alla prima sortita offensiva i nerazzurri passano in vantaggio. Corner di Di Quinzio e nel traffico Marconi si inventa una girata che non lascia scampo a Falcone.

Lo 0-1 rafforza il piano tattico del Pisa, ossia chiudersi per poi ripartire sfruttando la gamba di Lisi, uno dei migliori. Al 34’ Di Quinzio chiama alla respinta con i pugni Falcone con una punizione laterale.

Tegola per la Lucchese al 38’ quando Mauri, toccato duro in precedenza da Marconi, deve abbandonare il derby; al suo posto dentro Bernardini. Nel finale di frazione pennellata di Greselin per il colpo di testa sul secondo palo di Sorrentino che Gori alza con bravura fuori. Sul successivo tiro dalla bandierina è capitan Gucher a salvare sulla linea.

La ripresa si apre con la potente conclusione da fuori area di Marin che Falcone smanaccia in corner. Anche il Pisa è costretto a usufruire di un cambio per un infortunio: Masi rileva il pari reparto Meroni. La Pantera non riesce a fare breccia nella coperta difesa nerazzura. Al 59’ ci prova allora dalla distanza Lombardo con Gori che, questa volta, non è proprio impeccabile nella respinta. Passano quattro minuti e i rossoneri restano in inferiorità numerica per la seconda ammonizione di Martinelli. Giallo che ci sta a termini di regolamento ma non ci sta per la condotta adottata da Sozza, piuttosto indulgente nei confronti dei giocatori ospiti. Immediato il correttivo adottato da Favarin che toglie Sorrentino, una punta, per De Vito, passando ad un 4-3-2. Schieramento mantenuto anche con gli ingressi di Jovanovic e Zanini. Proprio l’ultimo arrivato in casa rossonera spara alto da buona posizione il traversone dell’encomiabile Bortolussi. L’inferiorità numerica non spegne gli ardori dei rossoneri, che sono ancora una volta sfortunati al 75’ quando Gucher salva di testa sulla linea la velenosa punizione dello specialista Lombardo che aveva scavalcato Gori.

Il Pisa, come accaduto nel primo tempo, quando arriva dalle parti di Falcone sfiora il bersaglio grosso. A dieci dalla fine Izzillo, in situazione di due contro due, pecca di egoismo calciando anziché servire il liberissimo Marconi e trovando la respinta con i piedi Falcone. Al 81’ sequela di errori della coppia Sozza-Avalos che dapprima il raddoppio di Marconi, viziato da una plateale spinta su Gabbia, per poi annullarla dopo le giustificate proteste dei locali.

Nei cinque di recupero la Lucchese va vicina in due circostanze, sempre con Provenzano, al pareggio ma i tiri dell’ex di turno trovano le provvidenziali deviazioni dell’onnipresente De Vitis.

Foto Antonio Clerici