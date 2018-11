Meno 11 punti, la Lucchese ricorrerà fino al TAR

Altri articoli in A.S. Lucchese

Gli esordienti della Lucchese hanno vinto la Gianca Cup. I rossoneri di msiter Maurizio Bonelli si sono classificati primi davanti a Fiorentina, Pontedera, Pistoiese, Jolly Montemurlo e Salis. Un altro premio come miglior giocatore del torneo e capocanniere è stato ricevuto dall’attaccante centrale rossonero Iacopo Lazzerini.

La A.S. Lucchese Libertas informa che è attiva sul circuito LisTicket – TicketOne la prevendita per i biglietti di Pro Piacenza – Lucchese, partita in programma domenica 4 novembre allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza alle ore 20.30

Si ferma ai sedicesimi di finale, per mano dell’Imolese, l’avventura della Lucchese nella Coppa Italia di Serie C 2018/2019. A passare il turno, come merito va detto, è stato il team che ha puntato di più su questa manifestazione; l’ingresso in campo nella ripresa dei vari Belcastro, Sciacca e Saber,...

Arrivata in mattinata la decisione da parte del Tribunale Federale Nazionale che ha deciso di penalizzare di ben 11 punti la squadra rossonera per ripetute violazioni e per mancati pagamenti e che ha rischiato di far scomparire la Lucchese per la terza volta nel giro di 10 anni

Ecco le dichiarazioni di mister Giancarlo Favarin alla vigilia di Imolese - Lucchese, gara di Coppa Italia Serie C in programma mercoledì 31 ottobre

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese Libertas. Fermi i campionati di Serie C femminile e degli Allievi e Giovanissimi Nazionali occhi puntati sulle altre formazioni. Bella vittoria per gli Esordienti Provinciali che hanno battuto per 3 a 1 l’Academy Porcari