A.S. Lucchese



Week-end con poche soddisfazioni in casa rossonera

lunedì, 12 novembre 2018, 20:34

Domenica con poche soddisfazioni per il settore giovanile maschile e femminile della Lucchese. Gli Esordienti Provinciali 2008 di mister Bonelli, schierati con Mugnaini, Mazzotta Di Sessa, Calamai, Mema, Barbieri, Poltri, Rossi, Lazzeretti, Degl Innoenti, Colzi, Ballini, Taraj e Villoresi hanno vinto contro l’Oltreserchio. Pareggio a reti bianche per i Giovanissimi B Regionali Professionisti contro il Pisa. Spampani ha mandato in campo Cocchi, Scozzari, Giorgi, Biagiotti, Papi, Pierattini, S. Santini, Vannuzzi, Basso, Carlesi, L. Santini.

Sconfitta invece per 4 a 0 per i Giovanissimi Regionali Professionisti di mister Maurizio Gherardini impegnati in trasferta a Tavernelle contro la Fiorentina.

In controtendenza gli Allievi Provinciali che hanno battutto 6 a 2 il Borgo a Buggiano. A segno Del Gaudio e Cantini autori di una doppietta, Puviani e Salvetti. Questi i ragazzi vittoriosi: Toselli, Fenili, Cavani, Rosso, Velani, Nuti, Gradi, Del Gaudio, Cantini, De Iorio, Puviani.

Sconfitte invece per i Giovanissimi Nazionali per 3 a 1 contro la Viterbese e per gli Alievi Nazionali per 4 a 0 sempre contro i laziali. Mister Amaducci ha mandato in campo La Bozzetta, Pantaleoni (Doroni), Buchinani, Bernareschi (Bianchi), Santelli, Valdrighi, Vaselli (Angioli), Tomei (Bertoncini), Rossi (Pucci), Princiotta (Turri), Diouf (De Blasio).

Per i rossoneri ha accorciato e distanze Thomas Princiotta. Vito Graziani invece ha schierato Mazzotta, Pardini, Cinelli, Del Rosso, Petrini, Del Dotto, Paolini, Bertipagani, Godano, Spatola, Giuliani. Per quanto riguarda le donne, sconfitta interna per 4 a 1 per la formazione Juniores contro la Vigor Rignano. Le rossonere purtroppo sono rimaste in dieci per l’infortunio occorso a Dalle Piagge. Per lei purtroppo si parla di una sospetta frattura al perone. Non serve il pareggio momentaneo di Valentina Barsotti, perché poi le fiorentine dilagano.

Queste le ragazze che hanno giocato: Marinai, V. Barosti, Martini, Gabrielli, Buratti, Giorgetti, Ciari, Bartelloni, A. Barsotti, Dalle Piagge, Vergaro. Sconfitta per 5 a 0 anche per le Giovanissime contro il Pontedera. Mister Filippo Del Carlo ha schierato Roberti, Bianchi (Biondi), Baccei, Bartelloni, Ghezzani, Gerosa, Cadoni, Galo e Moriconi.

Buona invece la prestazione delle bimbe che giocano nel campionato Pulcine. Il mister Francesca Marchi ha potuto contare su Santori, Cassiano, Biondi, Giannotti, Mosca, Nisi, Tempesti, Guidotti, Labozzetta, R. Masini e S. Masini. Grande impegno anche per Evangelisti, R. Masini, S Masini, Fascetti e Giusfredini le piccolissime che partecipano al torneo Primi Calci a 5.