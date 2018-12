A.S. Lucchese



Berretti corsara a Pontedera

sabato, 8 dicembre 2018, 19:00

Seconda vittoria consecutiva per la formazione Berretti della Lucchese, che con un secco 2 a 1 riesce ad espugnare il campo del Pontedera. Il match per i ragazzi di mister Michele Bruno non si era messo bene. Pronti attenti via e l’arbitro Niccolai di Pistoia al 4’ concede un calcio di rigore per un fallo di Simi su Del Carlo. Dagli undici metri si presenta Scardigli che trasforma. La Lucchese prova a reagire Votino, ma il suo rasoterra termina di poco a lato. Al 20’ viene annullato il gol di Nieri per presunto fuorigioco. E proprio il numero tre rossonero nel secondo tempo viene espulso per proteste. Lucchese in dieci. Il Pontedera cerca di sfruttare la superiorità numerica e al 22’ va vicino al raddoppio con Tasso. I rossoneri continuano ad attaccare alla ricerca del gol. Ci provano a ripetizione Ferraro e Rossi, ma Raco riesce a respingere. Anche i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Di Cunzolo. Finalmente allo scadere arriva il meritato gol del pareggio per i ragazzi di Bruno. Cross dalla sinistra per Etna che non sbaglia e mette alle spalle di Raco. Il Pontedera rimane in otto per la doppia espulsione al 46’ di Giuliani e Scardigli. La Lucchese sfrutta le ultime occasioni e al 48’ con Zocco mette a segno il gol della vittoria. Arriva così questo meritato successo esterno che evidenzia il buon momento che la Berretti sta vivendo. I rossoneri torneranno di nuovo in campo sabato alle 14,30 all’Acquedotto nel match casalingo contro la Pistoiese. Nuovo derby ricco di insidie.

Pontedera – Lucchese 1-2

PONTEDERA: Raco, Di Cunzolo, Iuliani, Scardigli, Fiscella, Belli, Zaccanti (46’ Berti), Tassi (81’ Nannelli), Danieli (46’ Marini, 84’ Espeto), Del Carlo, Micheletti (57’ Riccio). All. Costa.

LUCCHESE: Tonarelli, Isola, Nieri, Menapace, Della Morte, Simi, Rossi (75’ Etna), Bachini, Votino (70’ Iardella), Zocco, Ferraro. (75’ Autiero) All. Bruno.

Arbitro: Niccolai di Pistoia.

Marcatori: 4’ (rig.) Scardigli, 90’ Etna, 93’ Zocco.

Note: espulsi al 52’ Nieri, al 75’ Di Cunzolo, al 91’ Iuliani e Scardigli.