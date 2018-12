A.S. Lucchese



Berretti in trasferta a Pontedera. Allievi e Giovanissimi Nazionali in casa contro l’Arzachena. Juniores Femminile all’esame Rinascita Doccia

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:50

La formazione Berretti allenata da Michele Bruno giocherà domani pomeriggio alle 14,30 in trasferta a Pontedera. I rossoneri sono alla ricerca della seconda vittoria in campionato dopo il largo successo conquistato sabato scorso in casa contro l’Arzachena per 2 a 0. Giocheranno invece in casa sul campo uno dell’Acquedotto domenica gli Allievi e Giovanissimi Nazionali rispettivamente alle 13 e alle 11 che affronteranno l’Arzachena nel recupero della quarta giornata di campionato. Torneranno in campo, dopo il turno di riposo, anche gli Allievi Provinciali che domenica alle 9,30 giocheranno contro il Pescia allo Stadio Dei Fiori. Gare contro la Pistoiese per i Giovanissimi Professionisti e i Giovanissimi B Regionali. I ragazzi di mister Maurizio Gherardini saranno di scena domenica alle 11 sul campo Frascari, mentre quelli di Augusto Spampani sempre domenica alle 9,30 dovranno vedersela in casa all’Acquedotto contro il orange. Sabato invece sarà la volta degli Esordienti A 9 che saranno ospiti della Pieve San Paolo alle 15,15. Per quanto riguarda le donne le prime a scendere in campo saranno le Juniores impegnate nel match casalingo contro il Rinascita Doccia sabato all’Acquedotto con fischio d’inizio alle 15. Turno di risposo per le Giovanissimi di mister Filippo Del Carlo. Le Pulcine giocheranno invece domenica alle 10,30 all’impianto El Nino della Santissima Annunziata contro il Lucca Accademy Tau. Chiudono il quadro degli impegni le piccoline dei Primi Calci, che prenderanno parte sabato al Palasport di Prato alle 17 alla manifestazione che si svolgerà prima della gara nazionale di Calcio A5 Femminile.