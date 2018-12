A.S. Lucchese



Commissione per la Lucchese, terminato il mandato

mercoledì, 5 dicembre 2018, 17:36

di eliseo biancalana

Si è recentemente concluso il mandato della commissione per i rapporti tra il comune di Lucca e la Lucchese. L'organo era stato istituito per un periodo di tre mesi, senza gettone per i suoi membri, ed è stato composto da nove consiglieri comunali (cinque di maggioranza, quattro per le opposizioni). Sembra comunque che si stia valutando la possibilità di prolungarne il mandato.

La vita della commissione è stata segnata da polemiche sulla sua formazione (le minoranze avrebbero voluto una composizione paritetica maggioranza-opposizione) e da qualche difficoltà nei rapporti con la società di calcio locale. La commissione ha avuto come presidente Leonardo Dinelli (PD) e come vicepresidente Nicola Bucchignani (FdI).