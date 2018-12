A.S. Lucchese



Convincenti vittorie esterne per gli Allievi e Giovanissimi Nazionali

domenica, 2 dicembre 2018, 21:40

Fine settimana denso di vittorie per il settore giovanile maschile della Lucchese. Dopo la bella e convincente vittoria della Berretti sono arrivati anche i successi degli Allievi e Giovanissimi Nazionali. I ragazzi di Vito Graziani hanno battuto il Rieti per 1 a 0 con gol di Dal Poggetto nel primo tempo. Questi i rossoneri scesi in campo: Mazzotta, Pedrini, Del Dotto, Romiti, Bertonelli (Paolini), Pardini (Spatola), Del Rosso, Campani (Pieretti), Giuliani (Maggi), Lorenzoni (Bertipagnani), Dal Poggetto (Turiani).

Successo sempre contro il Rieti per 2 a 1 per i Giovanissimi Nazionali. Mister Amaducci ha schierato Cortopassi, Bertoncini, Bernardeschi, Buchignani, Santelli, Tomei, Princiotta (Bianchi), Vaselli (De Blasio), Valdrighi, Diouf (Pucci), Rossi (Doroni). In gol per i rossoneri Diouf che trasforma con freddezza un calcio di rigore concesso per un fallo su Tomei e lo stesso Tomei allo scadere del match.

Rotondo successo anche per gli Esordienti A 9 che batto per 8 a 1 il San Filippo. Le reti portano la fima di Degl’Innocenti, Rossi e Ballini autori di doppiette e di Barbieri e Calamai.

Sconfitta casalinga per i Giovanissimi Regionali contro il Pontedera per 2 a 1 con gol della bandiera di Tommaso Becucci. Mister Gherardini ha convocato Aiazzi, L. Bartolini, Batistini, D. Becucci, T. Becucci, Borgogni, Brienza, Brucciantini, Cavicchi, Cremonini, Giunti, Harusha, Innocenti, Limberti, Mencarelli, Muratore, Plaka, Rus, Salvadori, Tatini.

Battuta d’arresto anche per gli Esordienti Regionali che hanno impattato per 8 a 0 contro la Fiorentina. Augusto Spampani nel primo tempo ha fatto scendere in campo Cocchi, Scozzari, Pierattini, Pecori, S. Santini, Papi, Vannuzzi, Nannucci. Nel secondo tempo in difesa sono entrati Francioni e Giorgi, a centrocampo Biagiotti, L. Santini, Vivarelli e Carlesi come punta.

Turno di riposo per gli Allievi Provinciali, che torneranno in campo sabato contro il Pescia.

Non è andata bene al settore femminile della Libertas. Le ragazze della formazione Juniores sono tornate a casa dalla trasferta di Perugia con pesante 6 a 1. Nonostante un buon avvio di gara, le rossonere riescono soltanto ad accorciare le distante con Valentina Barsotti nel secondo tempo. Queste le rossonere scelte da mister Bruno: Marinai, V. Barsotti, Bartelloni, Buratti, Ciari, Gabrielli (Acciari), Giorgetti, Mariotti (A. Barsotti), Martini, Moriconi, Vergaro.

Analogo risultato anche per le Giovanissime di Filippo Del Carlo. Hourigan, Bianchi, Baccei, Biondi, Mariani, Ghezzani, Gerosa, Cadoni, Moriconi e Biondi sono tornate con un secco 6 a 1 da Empoli.

Anche alle Pulcine non è andata bene contro il Piazza 55. Le piccole di Francesca Marchi hanno perso per 3 a 1. Santori, Biondi, Giannotti, Guidotti e Baldassari hanno ben giocato realizzando anche il gol con Biondi.

Buona la prestazione delle piccolissime dei Primi Calci che con Labozzetta, R. Masini, S. Masini, Giusfredi, Evangelisti e Fascetti allenate da Juri Parenti hanno ben figurato nel quadrangolare con Academy Tau, Sporting San Donato e Folgor Marlia.