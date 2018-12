A.S. Lucchese



De Feo acciuffa il pari allo scadere

domenica, 2 dicembre 2018, 14:34

di michele masotti

1 - 1

Lucchese (4-3-3): Falcone, Zanini (28' st Isufaj), Gabbia, Martinelli e Favale; Greselin (16' st Lombardo), Mauri (39' st Strechie) e Provenzano; Bortolussi, De Feo e Sorrentino (16' st Jovanovic) A disposizione: Aiolfi, Madrigali, Lombardo, Cardore, Bernardini, Santovito, Jovanovic, Palmese, De Vito, Stechie, Isufaj e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Olbia (4-3-1-2): Marson, Pinna, Iotti, Bellodi e Cotali; Vallocchia (41' st Piredda), Muroni (28' st Tetteh), Calamai; Ragaztu; Ogunseye (41' st Martiniello) e Ceter (28' st Biancu) A disposizione: Crosta, Pitzalis, Piredda, Pisano, Cusumano, Tetteh, Biancu, Vergara, Van der Want e Martiniello Allenatore: Guido Carboni

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona (Assistenti Pintaudi di Pesaro e Micalizzi di Palermo)

Marcatori: 32' Ragatzu, 50' st De Feo

Note: ammoniti Gabbia, Ogunseye, Piredda, Marson, De Feo; calci d'angolo 10 a 3 per la Lucchese. Recupero: 1' e 5'

LUCCA - Quando stava per materializzarsi lo spettro della quarta sconfitta stagionale, tutte maturate in casa, e della crisi rossonera un missile di Gianmarco De Feo aggancia all’ultimo respiro l’Olbia. Il pareggio è l’unica nota positiva in casa Lucchese: i ragazzi di Favarin sono stati autori di un match incolore al cospetto di un avversario certamente non trascendentale. Nell’assalto finale la luce della Pantera, sempre ultima in classifica ma con un punto rosicchiato sul Pro Piacenza, è stata accesa da Strechie. Le verticalizzazioni del classe 2000 meriterebbero, a nostro avviso, un maggiore spazio anche perché Mauri ha confermato il trend negativo di Busto Arsizio.

Dei due acciaccati della vigilia, Bortolussi e Lombardo, Favarin recupera dal primo minuto il capitano della Pantera che compone il tridente offensivo assieme a Sorrentino e De Feo. Nella retroguardia a quattro, rispolverata dopo Busto Arsizio, Zanini agirà da laterale destro. Immutato il terzetto di centrocampo rossonero. Poche novità anche tra le fila dell’Olbia. AI lungodegenti Calligara e Senesi si è aggiunto Pellington, nemmeno partito alla volta di Lucca. Le chiavi della regia sarda sono affidate a Muroni, scortato ai lati da Vallocchia e dall’ex Cosenza Calamai. Carboni, ovviamente, non cambia gli interpreti del reparto offensivo con Ragaztu che rifinirà Ceter e Ogunseye.

I ragazzi della Curva Ovest omaggiano con uno striscione di incoraggiamento a Renzo Reni, custode del Porta Elisa che è stato operato d’urgenza nei giorni scorsi. Al 5’ rossoneri vicino al vantaggio con Sorrentino, pescato in area dal traversone di Zanini, il cui colpo di testa finisce sull’esterno della rete dando l’illusione ottica del gol a buona parte della tribuna. Cinque giri di orologio dopo avvolgente manovra offensiva dei locali, con Provenzano che libera per la botta al volo Bertolussi. Sfera che incoccia sul palo con Marson comunque sulla traiettoria. Il primo squillo dell’Olbia giunge al 20’ con il diagonale di Vallocchia, imbeccato dall’assist di Ragaztu, che Falcone respinge lateralmente.

Il capitano ospite sblocca il punteggio con una magia. È il 32’ quando il classe 1991 si accentra e dal limite dell’area effettua un colpo da biliardo con il destro che bacia il palo ed entra in rete. Falcone, che forse ha valutato fuori il tiro, resta immobile.

Olbia che dilapida, nemmeno due minuti più tardi, una clamorosa occasione per raddoppiare. Sugli sviluppi di un corner per i i rossoneri, Mauri perde un sanguinoso pallone e fa partire il contropiede ospite. Ceter si fa tutto il campo per poi allungarsi troppo la sfera appena arrivato a tu per tu con l’estremo difensore lucchese. La Pantera colleziona calci d’angolo su calci d’angolo senza trovare il pertugio vincente.

L’avvio di secondo tempo è alla camomilla. Rossoneri privi di idee e Olbia che si difende con ordine e tranquillità. Per dare una scossa ai suoi ragazzi, Favarin opera un doppio cambio. Fuori Greselin e Sorrentino, dentro Lombardo e Jovanovic. Il figlio d’arte si schiera come terzino destro mentre Zanini scala nei tre di centrocampo come interno mancino.

Al 66’ altra fuga sulla sinistra di Ceter che, dopo aver resistito alla carica di tre avversari, pecca nella precisione di un passaggio comodo per Ragatzu.

Pantera che diventa a trazione offensiva al 73’ quando Isufaj rileva Zanini. Favarin si gioca il tutto per tutto.

Non succede nulla fino al secondo dei cinque minuti di recupero quando il colpo di testa di Favale, non proprio il pezzo forte del suo repertorio, sorvola la traversa. In precedenza dubbi per un contatto subito da Jovanovic. Ci pensa De Feo, sugli sviluppi di una punizione di Provenzano, ad evitare la quarta sconfitta stagionale della Pantera. Il folletto campano esplode un sinistro di rara potenza sul quale Marson non può nulla.

Punto utile più per il morale che per la deficitaria classifica della Pantera. Domenica inizierà il tour de force contro le big del girone. Il primo avversario sarà il Novara; servirà una Lucchese di ben altro spessore per uscire dal “Piola” con un risultato positivo.

Foto Antonio Clerici