Favarin: "Albissola squadra ben organizzata, dobbiamo farci trovare pronti"

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:43

Ecco le dichiarazioni di Giancarlo Favarin, il mister biancorosso, in vista della sfida che vedrà la sua Lucchese affrontare la formazione dell'Albissola.

Il momento della squadra.

La squadra sta bene ed ha grande entusiasmo, nonostante la vittoria manchi ormai da diverse partite le prestazioni sono sempre confortanti: questo non è un gruppo che si disunisce per qualche risultato altalenante. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo e lavoriamo duramente ogni giorno per portarlo a termine. Sappiamo che la partita di domenica, contro un nostro avversario diretto, varrà sei punti, non tre. Proprio per questo siamo concentrati e pronti a dare battaglia, come sempre.

La disposizione tattica.

Strechie e Provenzano sono leggermente affaticati e decideremo all'ultimo se convocarli o meno, per il resto ho a disposizione tutta la rosa e questo mi permette di valutare più soluzioni tattiche. Come sempre siamo preparati a schierarci in campo con diversi moduli e, se necessario, anche pronti a cambiare in corsa. Non dobbiamo dare punti di riferimento.

L'avversario.

L'Albissola è una squadra ben organizzata, che ha forse meno punti di quelli che meriterebbe. Hanno fissato un obiettivo ad inizio stagione e combatteranno fino alla fine, con il coltello tra i denti, per raggiungerlo. Sanno che quello di domenica è uno scontro diretto, quindi troveremo davanti a noi un avversario concentrato e carico. Dobbiamo farci trovare pronti.

Il calendario.

Ci aspetta una settimana dura, con tre partite che diranno molto sul nostro campionato e delle nostre dirette rivali. Due di queste partite saranno in trasferta, due derby infuocati che affronteremo con il piglio e l'entusiasmo di sempre. Sicuramente in molti troveranno spazio ed avverrà una piccola rotazione tattica, per permettere alla squadra di respirare ed affrontare i molteplici impegni sempre al massimo della condizione.